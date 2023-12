Workplace X Brother: l’approccio all’infrastruttura di stampa passa da sicurezza, efficienza e sostenibilità

Il nostro modo di lavorare è profondamente cambiato nel corso degli ultimi anni: l’avvento del cloud, della mobility e il ritmo vertiginoso a cui viaggia la digital transformation hanno modificato le modalità di collaborare, comunicare e lavorare di imprese e lavoratori arrivando ad una progressiva affermazione del così detto modern workplace, o digital workplace, un nuovo approccio secondo il quale le organizzazioni dovrebbero sfruttare il digital per portare ad un allineamento di tecnologia, dipendenti e processi aziendali con il fine ultimo di migliorare la propria efficienza e produttività, raggiungendo gli obiettivi di business e organizzativi con un maggiore successo e tempestività, e un risparmio anche in termini di costi. Brother è in prima linea con il suo concept di Workplace X Brother, che andremo ad approfondire in questo articolo.

Workplace X Brother: un nuovo ambiente per le nuove dinamiche lavorative

In concreto il paradigma del modern workplace si afferma con una modalità di erogazione dei servizi gestita: dalla nuvola, alla sicurezza, fino alla possibilità di affidare la gestione di device, stampanti e infrastruttura It a aziende specializzate che lo fanno in maniera professionale, liberando il personale interno da queste incombenze.

Nell’ambito della stampa, ad esempio, Brother propone una serie di tecnologie e servizi che permettono di dare concretamente vita alla visione del modern workplace creando un luogo di lavoro più sicuro e produttivo per collaborare in modo efficiente e velocizzare i processi aziendali.

Sicurezza, efficienza dei costi, sostenibilità: sono questi i tre pillar su cui si basa il Workplace X Brother, un luogo di lavoro dove le soluzioni di stampa e scansione hanno un ruolo centrale permettendo alle persone e ai team di lavorare in qualsiasi contesto senza problemi o interruzioni.

L’approccio di Brother consiste nel fornire alle aziende soluzioni di lavoro sicure, stampanti e multifunzione progettate per essere sostenibili e future-ready, sempre al passo con le esigenze aziendali.

Tra i vantaggi di scegliere l’approccio Workplace X Brother abilitato dalle tecnologie e dai servizi Brother troviamo:

interfaccia unificata

massima produttività

gestione da remoto in tempo reale

processi di automazione intelligenti

dispositivi e soluzioni sicure e personalizzate grazie alla possibilità di configurarli a seconda delle proprie esigenze

ottimizzazione dei processi di stampa

maggiore produttività

controllo dei costi

cartucce e toner sostenibili progettati per essere riutilizzati o riciclati al 100%

Focus sulla sicurezza

La sicurezza intesa da Brother è triplice e fa riferimento alla sicurezza di rete, alla sicurezza dei documenti e alla protezione del dispositivo. Con Brother le aziende possono affrontare i rischi connessi al nuovo scenario mondiale del cyber crime con una serie di tecnologie che incorporano questo triplice livello di sicurezza, dando alle aziende la certezza di essere sempre protette.

Focus su produttività e costi

Con Brother è possibile ottimizzare la propria infrastruttura di stampa, anche grazie alla piena visibilità e alla certezza legate al controllo dei costi su vasta scala.

In particolare, grazie ai servizi di stampa gestita di Brother, le imprese possono ottimizzare i consumi attraverso piani di pagamento personalizzati e un monitoraggio continuo di tutte le periferiche di stampa. Si crea così un ambiente di stampa semplificato e facilmente scalabile.

Altro dettaglio da non sottovalutare è che le soluzioni Brother sono tailor-made, quindi rispondono alle precise esigenze di ciascuna azienda grazie alla progettazione di un’infrastruttura di stampa basata sui volumi di stampa effettivi.

Focus sulla sostenibilità

L’approccio di Brother parte dall’assunto che ogni azienda deve impegnarsi per ridurre il proprio impatto sul pianeta. Per questo motivo Brother sviluppa prodotti durevoli ed efficienti dotati di funzioni di risparmio energetico e che possono essere riparati. Le cartucce Brother sono totalmente riutilizzabili o riciclabili, garantendo così l’azzeramento dei rifiuti in discarica.

Le soluzioni sostenibili Brother includono tecnologia di stampa sostenibile, manutenzione e riparazione e modalità di risparmio energetico.