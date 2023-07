Costa Edutainment sceglie Rosenberger OSI per integrare la struttura di rete della nuova Città dei Bambini e dei Ragazzi, nell’Acquario di Genova

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), azienda esperta di connessioni in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi infrastrutturali, è stata scelta da Costa Edutainment come partner per integrare la nuova struttura di rete della Città dei Bambini e dei Ragazzi con l’infrastruttura di distribuzione in fibra ottica dell’Acquario di Genova.

L’Acquario di Genova e La Città dei Bambini e dei Ragazzi sono gestite da Costa Edutainment, leader in Italia nella gestione di strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche, di studio e di ricerca scientifica. Costa Edutainment gestisce oggi 12 realtà a livello nazionale e internazionale: in Liguria gestisce l’Acquario – uno dei più grandi acquari in Europa – La Città dei Bambini e dei Ragazzi riaperta a dicembre 2022, la Biosfera, l’ascensore panoramico Bigo, il parco Caravelle e l’annesso villaggio turistico; gestisce inoltre l’Acquario di Cattolica, i parchi Oltremare, Aquafan e Italia in Miniatura sulla riviera romagnola; l’Acquario di Livorno in Toscana. A Malta gestisce il Mediterraneo Marine Park.

Una struttura di rete solida e a prova di futuro

L’esigenza di Costa Edutainment era integrare la nuova struttura della Città dei Bambini e dei Ragazzi, realizzata al piano terreno dell’edificio dell’Acquario di Genova, con l’infrastruttura di distribuzione in fibra ottica esistente. I cablaggi preesistenti risalivano in parte al 1992 (realizzazione Expo Colombo) e in parte al 1996.

Per la realizzazione della nuova struttura sono state messe a punto tratte OM4 da integrare con le dorsali presenti nell’edificio. Per questo motivo sono stati aggiornati tutti i link tra il datacenter e gli armadi di piano presenti nello stabile dell’Acquario, con la soluzione pre-connettorizzata PreCONNECT SMAP-G2 OM4 di Rosenberger OSI, che ha permesso di organizzare la posa, l’installazione nei rack e la messa in servizio in tempi estremamente rapidi (Plug & Play), al contempo con la certezza di un sistema garantito e certificato. La nuova soluzione prevede link OM4 10G con connettori LC Compact e patch panel con densità di 96 fibre per unità.

I tecnici di Costa Edutainment, Giulio Quarto (ICT Manager) e Filippo Costa (ICT Corporate Advisor) . hanno rilevato molti vantaggi durante l’applicazione della soluzione: la semplicità, la velocità di installazione e la fornitura tempestiva. In fase di installazione è stata di circa 30 minuti in fase di cambio link (da vecchi a nuovi) grazie all’utilizzo dei cavi preterminati in fabbrica di Rosenberger OSI.

Una soluzione per le future implementazioni di Costa Edutainment

I requisiti sono stati soddisfatti, tutto è stato conforme con le aspettative. Una volta testata, la soluzione verrà utilizzata per nuove implementazioni o revamping nelle strutture del gruppo.

Rispetto alla precedente soluzione, quella attuale presenta una migliore performance del link ottico che permetterà ulteriori evoluzioni nel tempo del link 10G presente. La soluzione sarà estesa per gli altri parchi di Costa Edutainment.

«La nostra società ha sempre cercato partner e soluzioni in grado di offrire tecnologia di eccellenza, di facile implementazione e durature nel tempo. Grazie a Rosenberger OSI siamo stati in grado di analizzare le nostre esigenze, tradurle in un progetto esecutivo, realizzarle e metterle in servizio in tempi rapidissimi» – ha dichiarato Filippo Costa, ICT Corporate Advisor di Costa Edutainment Spa.

«Siamo soddisfatti e orgogliosi di aver sviluppato il progetto per una struttura importante come è quella dell’Acquario di Genova – afferma Paolo Parabelli, Responsabile Commerciale Italia e Sales Team Europe Rosenberger OSI – Le nostre soluzioni hanno dimostrato la possibilità e la flessibilità di integrare ambienti diversi dal classico data center. Inoltre l’utilizzo della tecnologia di cavi trunk pre-connettorizzati in fabbrica è un vantaggio perché non richiede specialisti per posa stessa e la necessità di strumenti o dispositivi di misurazione».