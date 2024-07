Exclusive Networks primo Distributore Diamond di Infoblox nell’area EMEA

Exclusive Networks, specialista globale di cybersecurity per infrastrutture digitali affidabili, ha annunciato di essere diventato il primo Distributore a ottenere la certificazione di livello Diamond nel programma Skilled to Secure Partner di Infoblox per l’EMEA e si prepara ora a un’ulteriore crescita con un nuovo accordo per i servizi professionali di Infoblox. L’assegnazione di questo prestigioso livello di certificazione e il nuovo accordo sono il riconoscimento dell’impegno di Exclusive Networks nel fornire competenza e valore eccezionali ai propri partner attraverso le soluzioni di sicurezza avanzate di Infoblox.

Dare più potere ai partner, migliorare la sicurezza

Nel panorama odierno delle minacce in rapida evoluzione, le organizzazioni necessitano di una sicurezza completa per mitigare i rischi e garantire la continuità aziendale. Exclusive Networks fornisce ai propri partner le soluzioni Infoblox unitamente a conoscenze e competenze approfondite necessarie per offrire un valore elevato ai propri clienti.

In base al nuovo accordo Infoblox Professional Services, il personale qualificato di Exclusive Networks fornirà servizi professionali in conformità con i più alti standard, sfruttando le migliori pratiche, metodi e procedure comprovate di Infoblox, per aumentare la redditività dei partner e ridurre il rischio del cliente.

Una partnership di lunga data con portata globale

La partnership di Exclusive Networks con Infoblox dura da 18 anni, con una copertura in oltre 40 paesi e 4 continenti. Questa collaborazione ha aiutato più di 1.600 clienti finali a raggiungere solidi livelli di sicurezza attraverso la rete di partner Exclusive Networks.

“I nostri partner sono alla ricerca di nuovi modi per aiutare i loro clienti a raggiungere una difesa in profondità, aumentando il valore che offrono”, ha affermato Paul Eccleston, SVP EMEA di Exclusive Networks. “Con l’ottenimento della prima certificazione Infoblox Skilled to Secure Distributor di livello Diamond in EMEA e con questo nuovo accordo per i servizi professionali Infoblox, possiamo supportare e abilitare pienamente i nostri partner con conoscenze e competenze Infoblox superiori. Diamo loro la possibilità di offrire il massimo in termini di servizi professionali e supporto tecnico, massimizzando in definitiva il valore per i loro clienti”.

Acceleratori Go-to-Market di Exclusive Networks

Exclusive Networks fornisce una suite completa di acceleratori Go-to-Market progettati per supportare Infoblox e i suoi partner:

Colmare il divario : ampia copertura del mercato e programmi di formazione e abilitazione a livello tecnico, marketing e vendite.

: ampia copertura del mercato e programmi di formazione e abilitazione a livello tecnico, marketing e vendite. Servizi relativi al ciclo di vita : gestione completa dell’inventario globale e della catena di fornitura, servizi finanziari, servizi tecnici e supporto tecnico.

: gestione completa dell’inventario globale e della catena di fornitura, servizi finanziari, servizi tecnici e supporto tecnico. Approfondimenti di mercato : guida di esperti sulle ultime tendenze della sicurezza informatica e intelligence dei dati, insieme all’accesso al portale clienti Exclusive Access.

: guida di esperti sulle ultime tendenze della sicurezza informatica e intelligence dei dati, insieme all’accesso al portale clienti Exclusive Access. Panorama in evoluzione: fornitura di soluzioni per implementazioni, mercati ed ecosistemi cloud, con particolare attenzione al business digitale, all’intelligenza artificiale e all’automazione.

Fornire maggiore sicurezza e valore aziendale

Attraverso la partnership con Exclusive Networks, i partner Infoblox possono fornire ai loro clienti gli strumenti e i servizi professionali di cui hanno bisogno per:

Accelerare la trasformazione digitale : promuovere l’innovazione senza essere ostacolati da problemi di sicurezza.

: promuovere l’innovazione senza essere ostacolati da problemi di sicurezza. Gestire le minacce in modo efficace : ottenere controllo e visibilità completi sulle minacce interne ed esterne nell’intero ambiente IT.

: ottenere controllo e visibilità completi sulle minacce interne ed esterne nell’intero ambiente IT. Ottenere informazioni strategiche sulla sicurezza : analizzare, stabilire le priorità e affrontare le minacce alla sicurezza con maggiore contesto e dati utilizzabili.

: analizzare, stabilire le priorità e affrontare le minacce alla sicurezza con maggiore contesto e dati utilizzabili. Ottimizzare gli investimenti nella sicurezza: massimizzare il valore degli strumenti di sicurezza esistenti con un investimento aggiuntivo minimo.

Scott Willock, Direttore Senior di Infoblox, ha dichiarato: “Exclusive Networks è il primo partner Distributore nella regione EMEA ad aver ottenuto l’esclusiva certificazione di livello Diamond nel nostro programma Skilled to Secure Partner, evidenziando la dedizione delle sue risorse alla sicurezza DNS. Questo risultato testimonia l’impegno di Exclusive Networks nel migliorare il livello di sicurezza dei clienti con DNS, un componente fondamentale di un’azienda moderna e sicura, attraverso la comunità dei suoi partner.

Il nostro programma consente a partner come Exclusive Networks di fornire solide soluzioni di sicurezza, in particolare sfruttando il DNS spesso trascurato, proteggendo persone, dati e aziende. Insieme, stiamo affrontando le sfide odierne della sicurezza informatica e aiutando le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale con un approccio di sicurezza ottimale. Questo è il significato di DNS e questo è il messaggio che Exclusive Networks porta avanti.”