Formazione continua per i partner Fujitsu SELECT Expert

La mancanza di un numero sufficiente di professionisti dotati di specifiche competenze tecniche chiave, in particolare quelle relative alle tecnologie emergenti, continua a farsi sentire sempre di più, mentre il passo imposto dall’innovazione tecnologica non fa che accelerare. Molte posizioni rimangono dunque scoperte, lasciando aziende di ogni settore in difficoltà nell’implementare i rispettivi piani IT, con la conseguenza di un rallentamento dell’innovazione e della crescita economica. Per questo Fujitsu ha creato per i partner SELECT Expert Fujitsu Continuous Education Program rappresenta, infatti, un nuovo approccio alla formazione articolato su tre pilastri – training, tool e community – e sostenuto da un investimento di 1 milione di euro.

La soluzione proposta da Fujitsu è quella di estendere la cultura dell’apprendimento continuativo anche ai propri partner di canale, allo scopo di aumentare la disponibilità di specialisti competenti in grado di soddisfare la richiesta del mercato.

La formazione e la certificazione dei partner di canale sono sempre state essenziali nell’ambito dell’iniziativa Fujitsu Select Partner Program. L’approccio alla formazione è stato rinnovato per il 2023. Il partner team di Fujitsu è impegnato a estendere verso i partner di canale la cultura della formazione continuativa quale vantaggio competitivo intervenendo su tre aree chiave:

Un programma di formazione continuativa che fa leva su training, tool e community