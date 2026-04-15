Fuorisalone 2026: BTicino presente!

In occasione della Milano Design Week 2026, BTicino torna protagonista al Fuorisalone con una presenza articolata in diversi luoghi simbolo della città, confermando il proprio ruolo di riferimento nel dialogo tra tecnologia, design e cultura dell’abitare contemporaneo e proponendo un percorso che mette al centro la qualità progettuale, l’innovazione accessibile e nuove sinergie con il mondo del design.

Al Fuorisalone verrà inoltre presentata Living Now nelle nuove finiture Monochrome Champagne, Steel e Bronze, il cui elemento distintivo è l’approccio monocromatico e metallizzato che valorizza l’uniformità visiva e dona all’insieme un carattere elegante, discreto e coerente. Le nuove finiture verranno installate presso il BTicino Smart Apartment in Archiproducts, Casaornella e Geberit Experience Center.

ARCHIPRODUCTS MILANO – BTICINO SMART APARTMENT

Nel BTicino Smart Apartment, ospitato negli spazi di Archiproducts Milano che presenta FÒCO Living notes by Studiopepe, si potrà vivere l’esperienza di una vera casa smart, dove luci, automazioni, prese, temperatura e videocitofonia possono essere controllati in loco o da remoto, tramite App o per mezzo degli assistenti vocali Amazon, Google, Apple. Una tecnologia semplice, intuitiva, che con pochi e semplici passi consente di trasformare un impianto tradizionale in uno smart senza opere murarie e senza cambiare le normali abitudini di installazione. L’impianto smart è realizzato con le nuove Living Now Monochrome in finitura Bronze e Champagne.

BTicino Smart Apartment c/o Archiproducts Milano

Via Tortona 31

21 – 26 aprile dalle 10:00 alle 20:00

CASAORNELLA – ANIMALE SOCIALE – Nessuno mi può giudicare

Casaornella presenta un progetto sensoriale nel distretto 5Vie curato da Maria Vittoria Paggini. L’installazione trasforma lo spazio in un habitat condiviso e fluido, indagando la necessità istintiva di connessione e relazione, superando il design convenzionale per esplorare nuove dinamiche abitative. L’impianto elettrico del progetto è stato realizzato da BTicino, sponsor tecnico per l’impiantistica e il comando delle luci con la linea Living Now Monochrome.

Animale Sociale by Casaornella

Via Conca del Naviglio 10

20 – 25 aprile, dalle 10:00 alle 18:00 | 26 aprile dalle 11:00 alle 15:00

Prenotazione obbligatoria al seguente link.

GEBERIT EXPERIENCE CENTER

BTicino è partner tecnico di Geberit Experience Center, il nuovo spazio polifunzionale del brand a Milano dove tutto l’impianto elettrico è realizzato con Living Now e Living Now Monochrome.

Il nuovo spazio punta a dar forma al concept “Mastering Water”, che esprime il DNA dell’azienda e la sua gestione l’acqua lungo tutto il suo percorso all’interno degli edifici.

Geberit Experience Center

via Tortona 31 presso Opificio 31

20 – 25 aprile dalle 11:00 alle 19:00 | 26 aprile dalle 11:00 alle 18:00

MUSEO ADI – XXIX Compasso d’Oro 2026

BTicino sarà presente alla mostra dedicata al design italiano dello storico premio Compasso d’Oro, presso il Museo ADI a Milano, in Piazza Compasso d’Oro 1.

Verranno esposti i prodotti BTicino candidati all’edizione che si terrà a maggio 2026: Linea 5000, MatixGO, Light Now e il nuovo packaging.

Museo ADI

Piazza Compasso d’oro

16 – 26 aprile dalle 10:30 alle 21:00

“MATER” – INTERNI MATERIAE – UNIVERSITA’ STATALE

Nell’ambito dell’evento “Materiae” della rivista Interni, BTicino ha realizzato l’infrastruttura elettrica del progetto “MATER”, firmato da Alessandro Scandurra, un’ installazione site-specific che porta in scena la materia della distruzione, nata dall’esperienza di ricostruzione delle scuole in Ucraina come memoria e testimonianza.

Interni Materiae

Cortile d’Onore, Università degli Studi di Milano

21 – 26 aprile 10:00-21:00

27 – 30 aprile 10:00-19:00