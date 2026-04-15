Sharp DX unifica l’approccio europeo ai managed services

Sharp Europe ha lanciato Sharp DX (Digital Experience), una nuova business unit che unifica i servizi IT delle realtà europee in crescita di Sharp sotto un’unica e moderna identità.

Questa scelta rappresenta una tappa fondamentale nella trasformazione di Sharp Europe in un partner di tecnologia e servizi completamente integrato, che riunisce competenze in materia di IT, ambiente di lavoro digitale, cloud, cybersecurity e servizi gestiti in tutta la regione.

Sharp DX può contare su oltre 500 esperti IT in tutta Europa, a seguito di una strategia quinquennale di investimenti e di acquisizioni che ha permesso a Sharp di consolidare la propria presenza nel settore dei servizi IT attraverso società quali Complete IT (Regno Unito), ITpoint (Svizzera), e Apsia (Francia, Spagna e Italia).

Creare un polo europeo di eccellenza nel settore dei servizi digitali

Sharp diventa molto più di un semplice fornitore di soluzioni IT o system integrator. Con Sharp DX, l’azienda è ora un Managed Service Provider completo nato per soddisfare la crescente domanda da parte delle organizzazioni alla ricerca di un unico partner di fiducia in grado di garantire una trasformazione digitale end-to-end su larga scala, in diversi Paesi e mercati.

Con Sharp DX, i clienti beneficiano di un modello di servizi più uniforme, scalabile e orientato alla consulenza, sostenuti dal patrimonio tecnologico e dalla presenza globale di Sharp. Con oltre 500 esperti Sharp a servizio di oltre 1.500 aziende clienti con oltre 40.000 utenti in tutta Europa, Sharp sta portando Sharp DX pressoché in ogni angolo d’Europa.

Nel commentare il lancio del nuovo servizio, Roland Singer, Vice President di Sharp DX, ha affermato: “Sharp DX è la colonna portante del futuro di Sharp nell’ambito dell’esperienza digitale e del valore aggiunto per il cliente basato sull’intelligenza artificiale. Rappresenta il modo in cui ci stiamo evolvendo per aiutare le organizzazioni a modernizzare, proteggere e trasformare le loro operazioni, raggiungendo al contempo nuovi livelli di efficienza, resilienza e innovazione”.

“Grazie alla combinazione di una profonda competenza tecnica e una diffusione europea, Sharp DX ci consente di supportare i clienti ovunque operino, con soluzioni pensate per l’economia digitale di oggi e le opportunità di domani”.

Investimenti nelle capacità di fornitura in Europa

Per sostenere l’offerta Sharp DX IT Services, Sharp si è impegnata ad aumentare gli investimenti per potenziare il proprio European Technology Support Centre a Varsavia. Istituito con l’obiettivo di garantire una fornitura di servizi scalabile e di alta qualità in tutta la regione, con un’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in nove lingue, Sharp prevede di raddoppiare le proprie risorse entro i prossimi due anni. L’azienda ha inoltre ottenuto tutte e sei le certificazioni Microsoft Solutions Partner del Microsoft AI Cloud Partner Program, rafforzando così la propria reputazione di partner Microsoft di fiducia e sottolineando la propria capacità di fornire soluzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale su larga scala.

Le sei certificazioni Microsoft Solutions Partner ottenute sono:

Security: soluzioni che proteggono identità, data, applicazioni e dispositivi all’interno dell’azienda

soluzioni che proteggono identità, data, applicazioni e dispositivi all’interno dell’azienda Modern Work: strumenti e servizi per la collaborazione, la produttività e l’esperienza dei dipendenti

strumenti e servizi per la collaborazione, la produttività e l’esperienza dei dipendenti Business Application: implementazione e ottimizzazione delle soluzioni Microsoft Dynamic 365 e Power Platform

implementazione e ottimizzazione delle soluzioni Microsoft Dynamic 365 e Power Platform Digital & App Innovation (Azure): creazione, implementazione e gestione delle applicazioni cloud native su Azure

creazione, implementazione e gestione delle applicazioni cloud native su Azure Data & AI (Azure): soluzioni di data management, analytics e AI sulla piattaforma Azure

soluzioni di data management, analytics e AI sulla piattaforma Azure Infrastucture (Azure): soluzioni per infrastrutture cloud che includono computer, networking e archiviazione su Azure

Con il lancio di Sharp DX, Sharp Europe rafforza la propria posizione di partner tecnologico leader a livello europeo, in grado di supportare le organizzazioni in ogni fase del loro percorso di trasformazione digitale.