I SAP partner investono e… si vede!

È da poco sceso il sipario sul Partner Kick Off Meeting 2023 di SAP Italia, al quale hanno partecipato oltre 300 persone in rappresentanza di più di 100 aziende SAP partner.

Durante l’evento, il cui tema guida è stato “Our World of Opportunity”, è emerso chiaramente il ruolo fondamentale del canale nell’evoluzione del business di SAP verso il cloud, e nell’aiutare le aziende italiane a innovare e crescere sostenibilmente. I SAP partner guidano da tempo le implementazioni dei progetti SAP, fornendo oltre il 90% di implementazioni ogni anno[1].

Il 2022 di SAP in Italia è stato un anno eccezionale, sia per quanto riguarda l’affermarsi delle soluzioni cloud cresciute di oltre il 50%, sia per quanto riguarda l’acquisizione di nuovi clienti avvenuta prevalentemente grazie al canale che ha giocato in questo un ruolo cruciale. Sono state più di 200 le aziende italiane che hanno scelto per la prima volta una soluzione ERP di SAP lo scorso anno. Questo risultato è stato determinato sia grazie alla diffusione di SAP S/4HANA Cloud, sia grazie alla crescita di SAP Business One, il gestionale SAP dedicato al mondo delle PMI.

Come sottolineato da Fabrizio Moneta, Direttore MidMarket e Canale di SAP Italia: «Con i nostri partner siamo concentrati nel supportare l’innovazione dei clienti, innovazione sempre più necessaria per restare competitivi e differenziarsi sul mercato. Come SAP abbiamo gettato le basi per far sì che i nostri partner contribuiscano con la nostra tecnologia e i loro progetti a generare più valore per il business. Per questo continuiamo a investire significativamente in nuovi modelli commerciali, piani di marketing congiunti, e programmi di formazione estensiva che rendano le proposte dei nostri Partner più innovative e rilevanti in tutti i segmenti di mercato».

Cloud, Line of Business e Business Technology Platform al centro del 2023

Nei prossimi anni, SAP stima che le attività basate sul cloud rappresenteranno oltre il 60% dei nuovi ricavi per i partner SAP[2]. Per il 2023, l’obiettivo condiviso tra SAP e il suo ecosistema è di continuare a promuovere SAP S/4HANA Cloud e l’offerta RISE with SAP per sostenere i clienti nella migrazione verso il cloud, pubblico o privato, e guidare con efficacia i progetti di trasformazione.

Altre aree chiave per l’anno appena iniziato sono le Line of Business, le soluzioni cloud non legate al mondo ERP, per le quali nel 2022 il canale ha dato un contributo determinante generando una crescita anno su anno del 200%, soprattutto in ambito Human Experience Management, Customer Experience, Travel and Expenses e Digital Supply Chain.

Infine, SAP continua a supportare i partner nello sviluppo di “proprietà intellettuali” dedicate a specifici requisiti di industry, e a creare le proprie applicazioni innovative basandosi sulla SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Uno studio recente dell’azienda promosso con IDC evidenzia come proprietà intellettuali differenzianti favoriscano la crescita dei partner ed accelerino i progetti ed il ritorno di beneficio da parte dei clienti.

Come commentato da Carla Masperi, Amministratore Delegato SAP Italia: «Nonostante l’incertezza economica che stiamo vivendo, i partner SAP continuano a investire nell’innovazione e stanno raccogliendo i frutti di tali investimenti realizzando solidi margini. Siamo fortemente impegnati ad aiutare il nostro canale a capitalizzare le proprie conoscenze specifiche di settore per creare nuove e stimolanti opportunità di crescita».

I riconoscimenti per i risultati 2023 ai SAP partner

Durante il Partner Kick-Off sono stati assegnati i SAP Partner Excellence Award come riconoscimento dei partner che hanno meglio sfruttato l’innovazione delle soluzioni SAP, dimostrato una grande capacità di comprendere le esigenze dei clienti, generato valore e proposto soluzioni per aumentare la flessibilità e la resilienza delle aziende italiane. I partner premiati sono stati:

Categoria SAP Business One e SAP Business ByDesign

Cloud Champion

Datalab

Motivazione: Per la leadership nella transformation del business verso il cloud

Sys-Dat

Motivazione: Per il significativo contribuito nel conquistare nuovi clienti NNN

Ribes Solutions

Motivazione: per aver saputo interpretare al meglio le logiche di business di SAP

VAR One

Motivazione: Per aver interpretato al meglio la Strategia SAP e per il valore dei risultati conseguiti nel FY 2022.

Categoria Allround Channel – MidMarket

Cloud Digital Transformation Champion – RISE with SAP

Horsa RUN

Motivazione: Per la leadership nei processi di business transformation basati su RISE with SAP

Derga Consulting

Motivazione: Per il successo ottenuto nell’avere aperto rapporti di business con nuovi clienti (NNN).

Expansion through LOBs

Allos

Motivazione: Per il significativo contribuito nell’applicare il modello LACE (Land, Adopt, Consume, Expand) con una particolare focalizzazione sul mondo delle LOB

Expansion through Cloud ERP public edition

Present

Motivazione: Per il significativo contribuito nell’espansione nel mondo ERP attraverso il paradigma Public Cloud.

Best Performer

Derga Consulting

[1] dato riferito a SAP a livello globale

[2] dato riferito a SAP a livello globale