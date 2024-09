Red Hat rinnova il Partner Program e punta sull’ecosistema

Per rispondere in maniera più puntuale alle richieste del mercato Red Hat, leader nell’open source, ha intenzione di puntare sul proprio ecosistema a livello globale, motivo per cui ha annunciato delle importanti novità riguardo al proprio Partner Program.

“La gestione dell’ecosistema partner è cruciale per Red Hat: così abbiamo ridefinito il nostro approccio per coprire non solo l’Italia, ma tutta l’area del Mediterraneo, dal Portogallo alla Turchia, includendo anche regioni come l’ex Unione Sovietica,” racconta Giampiero Cannavò, MED Ecosystem Leader della società. L‘Italia conferma il suo ruolo centrale come contributor primario in termini di business e risorse.

Come evolve il mercato

Ma come sta evolvendo il mercato It? Due le tendenze principali, strettamente interconnesse: non una moda ma un trend che è qui per restare quello dell’intelligenza artificiale, che si poggia sul cloud.

Continua infatti a crescere l’adozione della tecnologia cloud, sia in Italia che a livello EMEA, grazie a tre principali vantaggi che la ‘nuvola’ porta con sé: riduzione dei costi, miglioramento dell’efficienza operativa e incremento nella produttività delle persone.

Il mercato più forte, oggi, è quello on-prem, dove in Italia cresce sia la parte IaaS che quella PaaS.

Con la sempre più crescente diffusione dell’AI (IDC stima che l’80% delle aziende pianifica di sviluppare iniziative AI nel cloud, con il problema di una forte carenza di competenze, dove Red Hat investe fortemente con il nuovo Partner Program) si afferma la necessità di un ecosistema più vasto e diversificato, con un bisogno di una sempre maggiore interconnessione e integrazione tra i vari player. E’ proprio l’intelligenza artificiale a spingere all’adozione del cloud, che prevede un modello ibrido (dove Red Hat vanta la piattaforma OpenShift).

Le sfide del futuro

“La vera sfida oggi – spiega Cannavò – è quella di gestire i modelli AI. Per questo Red Hat ha deciso di investire in un nuovo Partner Program per consentire ai nostri partner di evolvere il loro modo di lavorare verso lo sviluppo di una maggiore cooperazione e di un modello di business congiunto. Con la marcata presenza di tendenze di mercato sempre nuove in aree come l’intelligenza artificiale, la virtualizzazione e altro ancora, la necessità di una collaborazione coordinata tra molteplici provider tecnologici e di soluzioni è imperativa. Red Hat ha prestato molta attenzione all’impatto di queste dinamiche di mercato su partner e clienti per capire meglio come implementare un approccio alla modernizzazione dell’IT basato sull’ecosistema”.

La trasformazione dell’esperienza di coinvolgimento dei partner globali di Red Hat si basa su tre pilastri fondamentali:

Un programma per i partner standardizzato a livello globale che funge da base per effettuare transazioni in modo più semplice e trasparente, guidato da un quadro di servizi su più livelli, coerente e basato sull’impegno, la competenza e le prestazioni di ciascun partner.

a livello globale che funge da base per effettuare transazioni in modo più semplice e trasparente, guidato da un quadro di servizi su più livelli, coerente e basato sull’impegno, la competenza e le prestazioni di ciascun partner. Incentivi semplificati e applicabili a tutti i tipi di partner, per contribuire a costruire e accelerare le loro pipeline commerciali.

e applicabili a tutti i tipi di partner, per contribuire a costruire e accelerare le loro pipeline commerciali. Esperienza digitale migliorata per offrire strumenti unificati e accessibilità alle risorse critiche tramite Red Hat Partner Connect.

Insieme, questi cambiamenti consentiranno ai partner Red Hat di accelerare i loro ricavi, di impegnarsi in attività di collaborazione e di ridurre gli attriti grazie ad una esperienza migliorata nelle transazioni, nella costruzione e nella gestione dei rapporti con l’azienda.

Le novità del Red Hat Partner Program

Red Hat ha definito un design modulare per il suo Partner Program, consentendo ai partner di guadagnare punti per attività specifiche che si allineano con i loro obiettivi di business. I primi tre moduli disponibili riguardano la rivendita, la distribuzione e la vendita congiunta (Resell, Distribution e Sell With). I partner possono selezionare autonomamente le attività all’interno di ciascun modulo in base alle proprie priorità aziendali, accelerando crescita del business e ritorno economico. Inoltre, la struttura modulare del programma rende più facile per i partner impegnarsi in aree di business mirate insieme a Red Hat, sia all’interno di un singolo modulo che in più moduli.

I primi moduli Resell, Distribution e Sell With gettano le basi del Red Hat Partner Program. Nuovi moduli saranno disponibili nei prossimi mesi per supportare ulteriori attività dei partner nelle aree di costruzione del business, vendita e servizio.

Lavorare sugli incentivi

Man mano che i partner guadagnano punti attraverso i moduli possono qualificarsi per l’accesso a ulteriori vantaggi, supporto personalizzato e opportunità avanzate allineate al loro livello di impegno. Questa implementazione iniziale comprende anche l’applicazione di un processo standardizzato di registrazione degli accordi, che consente ai partner di registrare le opportunità per ricevere ulteriori sconti e supporto. Inoltre, Red Hat ha migliorato gli strumenti e i processi del Market Development Fund (MDF) per rendere più semplice per i partner ricevere finanziamenti aggiuntivi in base alle attività incluse nel loro modulo.

Red Hat continuerà a sviluppare e ampliare gli incentivi e i vantaggi per i partner nel corso dell’anno, per contribuire a rafforzare le aree critiche di interesse all’interno dell’ecosistema.

Migliora l’esperienza digitale

Per supportare i partner nella comprensione dei nuovi moduli Resell, Distribution e Sell With, Red Hat ha aggiornato il portale Red Hat Partner Connect offrendo una nuova interfaccia che semplifica le interazioni con l’utente e guida i partner nelle attività dei moduli. Grazie a questi miglioramenti, i partner possono ottenere maggiore visibilità sulla registrazione delle transazioni e sulle opportunità di business, grazie anche a dettagliate dashboard relative alla performance e reportistica in tempo reale per la gestione ottimale delle opportunità.

Il focus del nuovo Partner Program

Con il lancio di questi nuovi moduli e vantaggi per i partner, Red Hat sta creando un’esperienza unificata di coinvolgimento dei partner a livello globale, fondata sulla scelta e sulla flessibilità volta ad offrire valore aggiunto ai clienti. I partner hanno a disposizione molteplici percorsi di collaborazione con Red Hat e la possibilità di sbloccare nuovi premi attraverso un sistema di punti universale basato sulle attività. L’avanzamento progressivo dei partner nei diversi moduli è supportato da una struttura trasparente con percorsi di collaborazione chiari, reportistica in tempo reale e maggiore visibilità sulle opportunità di business generate insieme a Red Hat e all’ecosistema più ampio.

La collaborazione con Microsoft

A dimostrazione dell’importanza della collaborazione dell’intero ecosistema e dei vari player presenti sul mercato, Red Hat continua a rafforzare la sua partnership con Microsoft, nata nel 2015.

Roberto Filippelli, Direttore della Divisione Cloud & Enterprise di Microsoft Italia puntualizza: “Il marketplace di Azure è un punto sicuro per l’approvvigionamento di Red Hat OpenShift, così che per le aziende diventa più semplice scaricare e implementare in sicurezza ed in maniera automatica le soluzioni Red Hat”.

La partnership tra le due società si estende anche all’AI: ad esempio, grazie a GitHub e Visual Studio, gli sviluppatori possono generare automaticamente codice AI direttamente all’interno dei container OpenShift, semplificando il processo di sviluppo e riducendo i tempi di implementazione.