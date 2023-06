reichelt elektronik punta a crescere

reichelt elektronik, distributore online di elettronica e di tecnologie IT, con un portfolio di oltre 130.000 prodotti, inaugura il nuovo centro di distribuzione con sede a Sande, nella Bassa Sassonia, in Germania.

Il processo di crescita e di espansione aziendale è iniziato un anno fa, quando reichelt elektronik ha avviato un investimento di circa 10 milioni di euro destinati all’ampliamento del proprio centro di distribuzione e logistica per un totale di 10.000 m², che ammodernerà e efficienterà le attività logistiche aziendali e assicurerà nuovi posti di lavoro.

Un centro a prova di futuro

Negli ultimi anni, la domanda online di prodotti di elettronica e IT – di cui reichelt elektronik è uno dei principali fornitori europei – ha segnato un trend in costante crescita. In risposta a questa esigenza, l’azienda ha sentito la necessità di aumentare la propria capacità di spedizione e di distribuzione a livello globale. L’azienda ha così avviato un processo di rinnovamento del proprio centro di smistamento che sfrutta tecnologie innovative e all’avanguardia per operazioni logistiche automatizzate su due livelli.

Le soluzioni di automazione vengono implementate per gestire il flusso dei colli in modo più efficiente e sicuro, a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti che vengono così sollevati da incarichi fisicamente pesanti, rischiosi e dalle mansioni più ripetitive.

“Ad oggi le cifre indicano che abbiamo scavato un’area della capienza di 7.150 m³, rimesso 6.000 m³ di sabbia, installato 400 tonnellate di acciaio, posato 5.000 m³ di teli trapezoidali per il tetto e 2.400 m³ di pannelli per la facciata. Non appena l’esterno sarà completato, installeremo circa 1.500 metri di linea di trasporto alimentata da 600 motori” spiega Ulf Timmermann, CEO di reichelt elektronik. “Questi lavori ci permettono di perseguire il nostro obiettivo di essere un’azienda pronta per il futuro e all’avanguardia, in cui tecnologia e sicurezza convergono”.

Attualmente, il portfolio prodotti di reichelt elektronik comprende e gestisce oltre 130 mila prodotti elettronici e tecnologici che l’azienda distribuisce a clienti privati e commerciali in 128 Paesi a livello mondiale.

“Con l’apertura ufficiale del nuovo centro di distribuzione prevediamo di aumentare innanzitutto la nostra capacità distributiva: a pieno regime operativo, il nuovo centro sarà in grado di incrementare il numero di spedizioni da 10 mila a 25 mila al giorno. Inoltre ci auspichiamo di ampliare il nostro portfolio prodotti con le ultime tecnologie e innovazioni del settore per arrivare 250 mila articoli disponibili sul nostro marketplace” – aggiunge Timmermann.

Prospettive di crescita e nuovi posti di lavoro

Oltre al centro di spedizione, la rinnovata sede di reichelt elektronik si estende con nuovi locali commerciali che ospiteranno il personale amministrativo dedicato alla gestione degli ulteriori ordini previsti. A medio termine, l’azienda prevede di aprire fino a 100 nuovi posti di lavoro nella logistica e nell’amministrazione presso la sua sede di Sande.

reichelt elektronik: quasi tre decenni di innovazione

Nel 1996, reichelt elektronik si trasferisce da Wilhelmshaven a Sande per creare il suo primo centro di distribuzione. Da allora l’azienda ha registrato un processo continuo di crescita che l’ha portata ad ampliarsi per soddisfare le crescenti richieste e i più recenti standard tecnici. L’ultima grande espansione risale al 2016, a cui è stato aggiunto nel 2020 un ulteriore livello al centro di spedizione per poter disporre di una capacità di stoccaggio e spedizione maggiori.

L’inaugurazione ufficiale del rinnovato centro di distribuzione non segna solamente una nuova era per reichelt elektronik, che ora può fare affidamento su uno spazio ancor più esteso, moderno ed efficiente, ma consente all’azienda di migliorare la customer experience grazie a processi più snelli e ad un time-to-market più rapido.