Rosenberger OSI potenzia il suo sito produttivo in Messico

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto di connessioni in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi infrastrutturali, annuncia che proseguirà la sua strategia di espansione in Messico nel 2023: oltre a un’area di produzione ampliata presso lo stabilimento di Apodaca, andranno ad ampliare il portafoglio altri prodotti di telecomunicazioni per collegamenti in fibra alle antenne (FTTA). In linea con l’espansione della produzione, anche il numero di dipendenti sarà aumentato in modo significativo. Parallelamente, è prevista una catena di fornitura più efficiente a vantaggio dei clienti e un’ulteriore ottimizzazione della gestione dei materiali. Il progetto di espansione di Rosenberger OSI in Messico è stato annunciato alla fine del 2019. Lo stabilimento di Apodaca si trova vicino all’aeroporto di Monterrey e costituisce un asse cruciale tra gli Stati Uniti e Città del Messico. Il sito si concentra sulla produzione di soluzioni di cablaggio robuste da esterno nel settore delle telecomunicazioni per il mercato nordamericano.

Nuova area di produzione per sistemi di cablaggio di telecomunicazioni più resistenti

Lo stabilimento si estende su una superficie totale di 15.000 m² e finora comprendeva due sezioni, in cui Rosenberger realizzava i corrispondenti prodotti in fibra ottica su 4.000 m² (area A), da un lato, e soluzioni per l’industria automobilistica su 7.000 m² (area C), dall’altro.

Ora l’area più piccola viene ampliata di 4.000 m² (area B) per poter entrare in produzione alla fine del primo trimestre. Nella nuova sezione verranno prodotti principalmente cavi ibridi in qualsiasi design o dimensione (numero di fibre / numero di contatti di potenza / dimensioni della sezione trasversale). Ciò include trunk e jumper in cui sono combinati conduttori in fibra ottica e in rame.

Incremento del personale

In conseguenza dell’ampliamento dell’area di produzione, è previsto un aumento del numero di dipendenti. Rosenberger OSI in Messico ha già registrato un aumento del 15% nel 2022, portando il totale a 200 dipendenti che lavorano su due turni per cinque giorni alla settimana. La previsione ora è per altre 50-100 persone che rinforzeranno la nuova attività produttiva.

Ottimizzazione della catena di approvvigionamento e della gestione dei materiali

Avviata nel 2022 e in proseguimento quest’anno, l’ottimizzazione della catena di fornitura interna ed esterna garantisce che il processo di consegna al cliente sia più rapido e fluido. Inoltre nel 2022 è stato analizzato e migliorato l’intero flusso di materiali nella produzione sulla base di un’analisi del flusso di valore, in modo da poter realizzare una quantità di prodotti maggiore.

Espansione di successo

«Il “progetto Messico” si è rivelato un grande successo negli ultimi due anni. Con uno spazio di produzione ancora più ampio, nuovi prodotti e più dipendenti nel 2023, ci impegniamo a espandere ulteriormente il mercato nordamericano delle telecomunicazioni e ad acquisire costantemente nuovi clienti. Non vediamo l’ora di raggiungere i prossimi traguardi in questo mercato “, ha dichiarato Thomas Schmidt, amministratore delegato di Rosenberger OSI.