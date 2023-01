Un nuovo sito web per Panasonic Connect Europe è quello che attende gli utenti business della società con un design rinnovato e fresco, pensato per aiutare le aziende a navigare in uno scenario rappresentato da sfide tecnologiche in continua evoluzione, fornendo loro l’accesso a informazioni sempre aggiornate sulle ultime innovazioni.

Non a caso, l’azienda ha già programmato i prossimi miglioramenti in termini di personalizzazione per i visitatori abituali, affinché i contenuti rappresentino le loro specifiche esigenze.

Il nuovo sito web – disponibile in ben 16 diverse lingue – presenta un’interfaccia moderna, che ogni anno consente a 2.5 milioni di utenti di navigare facendo leva su un’esperienza facile e fluida. La facilità di navigazione è stata garantita da un importante lavoro di scrematura del contenuto, che è stato ridotto da 100 mila a 10 mila risorse disponibili, sfruttando il più recente sistema di gestione e ottimizzazione dei contenuti. Il sito è stato inoltre ottimizzato in termini di SEO, al fine di aumentarne la visibilità e il posizionamento, oltre a facilitare la ricerca delle soluzioni hardware e software di Panasonic Connect Europe, nonché dei servizi e dell’assistenza specializzata.

I visitatori del nuovo sito web possono selezionare la modalità di visualizzazione delle informazioni che preferiscono, ordinandole in base alla soluzione o al prodotto, oppure per settore verticale di riferimento: selezionando un settore a scelta tra manifatturiero, trasporti e logistica, retail, media e entertainment, pubblico e educazione, è possibile visualizzare le ultime tecnologie ed essere sempre aggiornati sulle innovazioni più recenti. Inoltre, il sito fornisce una panoramica completa delle soluzioni di Panasonic Connect Europe: dai proiettori ai display, fino agli strumenti di collaborazione, soluzioni Broadcast & ProAV, dispositivi TOUGHBOOK rugged mobile computing, per la Smart Factory e soluzioni integrate per il business.

Le informazioni su rivenditori e concessionari possono essere trovate con un semplice clic, grazie al supporto delle mappe di Google. Tra i materiali a disposizione degli utenti, il sito vanta un ampio ventaglio di risorse, quali ricerche, whitepaper o casi di studio dei clienti, filtrabili in base alle specifiche esigenze e facilmente reperibili grazie alla barra di ricerca. Tutti i contenuti sono scaricabili, dalle foto ai manuali fino ai file CAD, che sono stati riuniti per facilitarne l’accesso. Per la stampa, invece, è disponibile un’apposita sezione News ed Eventi di facile navigazione, in costante aggiornamento sulle ultime novità del settore, sulla leadership e sulla vision di Panasonic.

Come riferito in una nota ufficiale da Jan Kaempfer, Marketing Director, Panasonic Connect Europe: «Il nostro nuovo sito web rappresenta il cuore della nostra strategia digitale. Le attività di marketing e sui social media camminano di pari passo e riteniamo siano ciò che più conquista clienti e consumatori. Il nuovo sito è stato concepito con l’idea di fornire ai clienti un luogo in cui conoscere le ultime innovazioni per affrontare le loro sfide aziendali, oltre a dove poter restare aggiornati sugli ultimi sviluppi e partecipare agli eventi dedicati alla nostra community. Si tratta di un ambiente dinamico, in linea con le esigenze dei nostri clienti B2B di tutta Europa».