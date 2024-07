Vertiv aggiunge una nuova unità di raffreddamento a espansione diretta per favorire la riduzione delle emissioni di CO₂

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato le nuove unità a espansione diretta di tipo perimetrale Vertiv Liebert PDX-PAM, altamente efficienti e dotate di un refrigerante R513A a basso impatto ambientale (GWP) e non infiammabile. Disponibile da subito in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), il sistema è progettato per funzionare con un refrigerante eco-compatibile (rispetto ai refrigeranti tradizionali) per consentire una maggiore efficienza, affidabilità e massima flessibilità di installazione.

Liebert PDX-PAM consente ai gestori di data center di conformarsi al regolamento europeo 2024/573 sui gas fluorurati e di perseguire i pressanti obiettivi in materia di sostenibilità. Il refrigerante non infiammabile R513A offre una riduzione del GWP fino al 70% rispetto al tradizionale R410A, senza penalizzare la sicurezza o l’affidabilità. Non sono necessari dispositivi di sicurezza aggiuntivi, come nel caso delle unità che utilizzano refrigeranti infiammabili, il che consente di ridurre i costi di installazione e le spese di investimento (CAPEX).

“Nell’era in cui l’efficienza e l’affidabilità sono di primaria importanza, comprendiamo l’impellente necessità di fornire ai clienti alternative ecologiche per rimanere al passo con i requisiti normativi e disporre di innovazioni all’avanguardia”, ha dichiarato Karsten Winther, presidente di Vertiv in Europa, Medio Oriente e Africa. “Con questa nuova soluzione non ci limitiamo a rispondere agli attuali obiettivi di sostenibilità dei clienti, ma innoviamo attivamente e anticipiamo il futuro delle tecnologie di raffreddamento, definendo nuovi livelli di affidabilità ed efficienza per il settore”.

Liebert PDX-PAM è disponibile con potenze da 10 kW a 80 kW con un’ampia gamma di configurazioni per la portata d’aria, opzioni e accessori, che rendono l’unità facilmente adattabile alle diverse esigenze di installazione, a partire dai data center di piccole e medie dimensioni, comprese le applicazioni di edge computing, gli UPS e le battery room. Insieme alle unità Liebert PDX-PAM, è disponibile un’ampia scelta di soluzioni di raffreddamento per gestire la dispersione del calore all’esterno, a seconda della configurazione specifica del sistema.

Vertiv è leader nell’innovazione e grazie alle unità Liebert PDX-PAM, soluzioni con refrigerante R513A a basso GWP e non infiammabile, con compressori con motore brushless azionati da inverter, design della batteria a stadi con filtro innovativo in attesa di brevetto, valvole di espansione elettroniche e ventilatori a commutazione elettronica (EC) di ultima generazione, tutti inclusi come caratteristiche standard. Il controller integrato Vertiv Liebert iCOM consente una sincronizzazione perfetta di questi componenti, permettendo una rimodulazione completa delle prestazioni. In questo modo, l’unità Liebert PDX-PAM può adattarsi alle mutevoli condizioni operative e al carico termico in modo efficiente e affidabile. La capacità di fornire una completa e continua rimodulazione riduce in modo significativo il consumo di energia offrendo una soluzione più economica, grazie alla maggiore efficienza a carico parziale e al monitoraggio preciso del funzionamento della macchina, che facilita il controllo delle prestazioni e una manutenzione più tempestiva ed efficace, favorendo le azioni di manutenzione predittiva.

“L’introduzione di refrigeranti a basso GWP per i sistemi a espansione diretta segna un significativo progresso nella tecnologia di raffreddamento ad aria sostenibile – ha dichiarato Lucas Beran, research director di Dell’Oro Group -. Utilizzando refrigeranti a basso GWP e non infiammabili, Vertiv è conforme ai requisiti del regolamento UE sui gas fluorurati e mira a ridurre l’impronta di carbonio senza compromettere la sicurezza o l’efficienza. Questa innovazione è importante per gli operatori dei data center che vogliono perseguire gli obiettivi di sostenibilità mantenendo elevati gli standard operativi”.