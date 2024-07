Vertiv Trinergy sostiene la richiesta di potenza per l’AI e la massima affidabilità in ambienti e strutture prefabbricate in tutto il mondo

Poiché si prevede che la domanda globale di elettricità da parte dei data center raddoppierà entro il 2026, soprattutto a causa dei requisiti di elaborazione e raffreddamento richiesti dall’AI (artificial intelligence) e dall’HPC (high-performance computing), è cruciale disporre di una valida soluzione di alimentazione di backup per garantire la disponibilità costante delle GPU e delle CPU che gestiscono i calcoli dell’AI. Per vincere queste sfide, Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv Trinergy, un gruppo di continuità (UPS) progettato per gestire le richieste di carico variabili dei data center, e Vertiv PowerNexus, una soluzione integrata che offre un abbinamento compatto e poco ingombrante tra l’UPS e il dispositivo di controllo del sistema. Entrambe le soluzioni sono disponibili a livello globale, evidenziando che l’UPS Vertiv Trinergy è fornito nelle capacità da 1500, 2000 e 2500 kVA.

L’UPS più affidabile, resiliente ed efficiente di Vertiv in questa gamma di prodotti

Vertiv stima che Vertiv Trinergy sia più affidabile dei sistemi di alimentazione dei data center Tier IV, con un tempo di attività previsto pari al 99,9999998% rispetto al 99,9994%, con una differenza di 30 secondi di downtime nei dieci anni di Vertiv Trinergy, rispetto alle otto ore previste per i sistemi di alimentazione dei data center Tier IV. Il sistema aumenta la resilienza grazie a configurazioni con tempi di backup prolungati e all’innovativo design del core auto-isolante, con un’architettura modulare che prevede nuclei da 500kW fisicamente separati. Ciascun nucleo comprende i componenti di un UPS online: inverter, raddrizzatore, booster/ caricatore e controlli dedicati e distinti, che consentono a ciascun nucleo di funzionare in modo indipendente, garantendo un’erogazione ininterrotta di energia anche in fase di manutenzione.

“L’alimentazione a elevate capacità in un design di sistema altamente affidabile è fondamentale per le applicazioni AI e HPC ad alta intensità di dati”, ha dichiarato Kyle Keeper, SVP of power management global business unit di Vertiv. “Sfruttando oltre 40 anni di innovazioni, l’UPS Vertiv™ Trinergy™ offre la resilienza indispensabile per le applicazioni del futuro e per supportare i requisiti dell’AI. Offre la flessibilità necessaria per adattarsi a varie applicazioni di AI ed è progettato per integrarsi perfettamente con diverse fonti di energia primaria e di backup, batterie agli ioni di litio e al nichel-zinco e fonti di energia alternative distribuite, tra cui celle a combustibile e le batterie a lunga durata (BESS)”.

Il design salvaspazio contribuisce a ridurre i costi di manutenzione

Vertiv Trinergy estende il concetto di modularità a tutti i livelli di architettura dell’UPS. I moduli possono essere combinati per adattarsi a diversi tipi di implementazione, ottenendo un notevole risparmio di spazio grazie al loro ingombro ridotto. Semplifica la distribuzione dell’energia attraverso un unico punto di connessione, riducendo la necessità di dover disporre di numerosi cavi, raccordi, canali bus e connessioni ai quadri elettrici per le unità dell’UPS.

L’ingombro di Vertiv Trinergy è ulteriormente ottimizzato quando viene integrato con il dispositivo di controllo Vertiv PowerBoard, come parte della nuova soluzione Vertiv PowerNexus, che si uniscono in un unico modulo collegato da busbar interne. Questa integrazione riduce anche i materiali di cablaggio, i tempi di installazione e i costi di manutenzione. Vertiv PowerNexus è disponibile anche integrato in loco, come unità skid di alimentazione o integrato in un cabinet, per offrire la flessibilità necessaria a soddisfare le esigenze specifiche del sito. L’integrazione di Vertiv PowerNexus viene completata in stabilimento, risparmiando tempo di installazione in loco. L’EPMS (sistema di monitoraggio dell’energia e dell’alimentazione) Vertiv™ integrato con il relativo controllo dell’energia rende il sistema più sicuro, più affidabile e più operativo, incrementando la visibilità e riducendo il numero di interconnessioni.

L’UPS è supportato dai servizi Vertiv per i processi e il funzionamento dell’impianto, che comprende una nuova suite di servizi basati sui dati, tra cui la gestione avanzata degli incidenti e l’analisi della manutenzione basata sulle condizioni e i punteggi di efficienza di Vertiv LIFE.

Potenza e risparmio energetico

Vertiv Trinergy offre un’eccezionale efficienza a doppia conversione fino al 97,1%, che aumenta ulteriormente fino al 99% con la modalità Dynamic Online, riducendo i costi operativi e la dissipazione di energia. In questo modo si riduce significativamente il consumo del sistema di raffreddamento, consentendo una riduzione complessiva del TCO e un tempo di ammortamento più breve.

L’UPS può garantire un ulteriore risparmio energetico, nonché un risparmio sui costi e la possibilità di creare ricavi, sfruttando la funzione Dynamic Grid Support, che consente all’UPS di intervenire nella gestione dei consumi e ad altri servizi di rete, ove disponibili.

Grazie al funzionamento booster a servizio continuo, l’UPS è in grado di funzionare da una presa di corrente continua, anche a pieno carico, per un periodo di tempo indefinito. L’UPS è inoltre compatibile con il sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) DynaFlex di Vertiv, che può sfruttare le fonti di energia alternative per il backup o l’alimentazione primaria nell’ambito di una strategia BYOP (Bring Your Own Power). La sostituzione dei generatori diesel come energia di backup può contribuire a ridurre il tempo medio di riparazione (MTTR) e a favorire la riduzione delle emissioni di CO₂.