Avaya IP Office Contact Center migliora la customer experience delle pmi

Parola d’ordine: semplicità d’uso

Avaya rinnova la sua piattaforma di contact center per consentire alle piccole e medie imprese di migliorare la propria customer experience.

Avaya IP Office Contact Center 10 è una soluzione ‘end-to-end’ studiata per garantire un servizio clienti efficiente e personalizzato. Le piccole-medie imprese potranno definire e implementare con semplicità una strategia multicanale che includa l’intera customer journey, partendo da competenze di outbound proattive e servizi multicanale autogestiti o assititi, attraverso report in tempo reale o cronologici e all’integrazione con i pacchetti di CRM. Avaya IP Office Contact Center 10, inoltre, semplifica enormemente la capacità di offrire la miglior esperienza possibile, grazie alle seguenti nuove competenze per un utilizzo ancora più semplice e immediato:

– Wizards per la configurazione e modelli per progettare chiamate e flussi IVR pre integrati, in grado di ridurre i tempi di creazione necessari di più dell’80%.

– Capacità di modificare i flussi di chiamata direttamente sul momento.

– Interfaccia utente e gestione web semplificate e potenziate, grazie all’integrazione di wizards di installazione e configurazione per servizi multicanale e altre caratteristiche di frequente utilizzo.

– Migliorate capacità di report cronologico e in tempo reale, grazie agli oltre trenta modelli di report immediatamente

– Servizio di richiamo del cliente in attesa, così da offrire una miglior gestione del tempo.

– Flessibilità e disponibilità grazie al supporto per il VMware HA

– Ottimizzazione della forza lavoro altamente integrata grazie ad Avaya Workforce Optimization Select.

Avaya IP Office Contact Center è ottimizzato per l’utilizzo con il software Avaya IP Office, ed è disponibile in diverse modalità di implemetazione, tra cui quella premises-based e le modalità di cloud puro o ibrido.

Avaya IP Office Contact Center 10 é disponibile in tutto il mondo in inglese, spagnolo, francese, tedesco e italiano.