Fujitsu amplia la proposta per la Data Protection

Lanciata l’appliance Veritas NetBackup, che mette a disposizione una soluzione chiavi in mano per il backup e il disaster recovery

Fujitsu amplia la sua proposta per la Data Protection con l’appliance Veritas NetBackup, che entra a far parte della gamma di appliance integrate e target storage ETERNUS CS. Queste appliance per la protezione dei dati aiutano a minimizzare il rischio di business provocato da mancati backup o errori nel ripristino dei dati a seguito di eventi disastrosi riducendo la probabilità che i dati sensibili possano risultare rovinati o illeggibili.

NetBackup automatizza e rende standard le operazioni attraverso applicazioni, piattaforme e ambienti virtuali. Le funzioni integrate di deduplica, replica e protezione brevettata delle macchine virtuali aiutano a migliorare l’efficienza dello storage, l’utilizzo delle infrastrutture e i tempi di ripristino. I clienti possono affidarsi alle appliance di backup per risolvere una grande quantità di necessità di business che vanno dal supporto delle sedi esterne o remote dotate di staff IT limitati, fino alla protezione delle informazioni nei data center corporate. Le appliance implementano anche il backup delle infrastrutture convergenti e iperconvergenti – come Fujitsu PRIMEFLEX – e delle infrastrutture di tipo software-defined.

Il software NetBackup viene utilizzato da decine di migliaia di aziende in tutto il mondo. L’appliance Veritas NetBackup combina il software con soluzioni per il backup, il ripristino e la deduplica chiavi in mano, il tutto ingegnerizzato per un facile deployment. L’appliance permette ai clienti di affrontare una grande quantità di scenari come la deduplica end-to-end di ambienti fisici e virtuali aiutando a ridurre sia il traffico di rete che i tempi di backup.

Entrambi i modelli dell’appliance Veritas NetBackup (NetBackup 5240 e NetBackup 5330) e la nuova appliance virtuale NetBackup per uffici remoti sono già disponibili in tutto il mondo presso la forza vendite diretta Fujitsu.