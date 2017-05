Conosci davvero il wireless?

L’installazione di apparecchi wireless, in ambienti complessi, offre ancora significativi margini di guadagno per chi possiede la necessaria professionalità. Il 18 maggio un webinar gratuito di Advantec e Cambium Networks permette di conoscere gratuitamente le nuove opportunità

Anni fa, quando comparvero sul mercato i primi apparati wireless, si riteneva che fossero un sostituto delle reti cablate, ma non una reale alternativa. Troppe, infatti, le problematiche di larghezza di banda e di sicurezza, senza dimenticare le inefficienze in fase di roaming o in presenza di un elevato numero di utenti.

In pochi anni, però, il progresso tecnologico ha scardinato queste convinzioni, portando il wireless ad essere una valida alternativa al rame in moltissime applicazioni, anche in ambito industriale.

Un’alternativa che, però, deve essere adottata in modo consapevole, poiché l’installazione di una rete wireless non può essere affrontata con superficialità. Una mancata preparazione, infatti, porta a sottovalutare alcune problematiche, come la presenza di ostacoli ai segnali radio (tipico il caso delle pareti di vetro o delle strutture metalliche) che creano zone non adeguatamente coperte. Un problema che, spesso, si “supera” con una proliferazione di access point, che portano però al rischio di reciproche interferenze, oltre ad un aumento dei costi per l’utente finale. A questo si aggiungono i sempre più pressanti rischi connessi alla sicurezza, che impongono la corretta configurazione dei singoli apparati, ma anche la capacità di predisporre le antenne per garantire la copertura della sola area effettivamente necessaria, evitando che la propagazione del segnale al di fuori della proprietà di un’azienda possa favorire l’azione di eventuali hacker.

Soluzioni professionali

A fronte di queste problematiche, le installazioni wireless chiamate a coprire aree estese o con criticità non possono essere affrontate con prodotti da scaffale. Richiedono invece un’adeguata preparazione dell’intera catena del valore che, partendo dal produttore e dal distributore arrivi sino all’installatore. Da qui la scelta di Advantec , che vanta una ventennale esperienza proprio nell’ambito delle comunicazioni wireless, di proporre sul mercato le soluzioni WiFi firmate dai marchi più rinomati quali Cambium Networks ed Extreme Networks .

Il 16 maggio, l’azienda leader mondiale nelle comunicazioni wireless, lancerà a livello mondiale uno specifico portafoglio prodotti indirizzato al mondo dell’Enterprise WiFi. Si tratta di soluzioni basate sull’esclusivo know-how tecnologico di Cambium Networks, che portano nuovi e significativi benefici per gli utilizzatori finali e costituiscono una straordinaria opportunità di business per il canale.

Il 18 maggio alle 15, a soli due giorni dal lancio, Advantec propone quindi un webinar per conoscere le nuove opportunità offerte da questi apparecchi, con una particolare attenzione alle innovative soluzioni tecnologiche introdotte da Cambium Networks.

Soluzioni che il relatore del webinar Sandro Cavalieri Foschini, il Technical Engineer di Advantec, conosce molto bene, poiché è appena rientrato in Italia al termine di un corso intensivo proprio nel quartier generale di Cambium Networks a Schaumburg, negli Stati Uniti, in cui sono stati approfonditi tutti gli aspetti tecnici dei nuovi prodotti.

Del resto, come spiega Cristiano Bernard, Ceo di Advantec, “da sempre il supporto ai clienti ha rappresentato un nostro punto di forza, in quanto sappiamo che proprio gli investimenti in formazione e crescita professionale sono fondamentali per il successo sul mercato. Saper gestire al meglio i prodotti wireless, oltre a scegliere la soluzione ottimale per ogni contesto, offrono infatti nuove opportunità di vendita per chi ha scelto di operare con soluzioni di qualità. Anche per questa ragione, il webinar gratuito del 18 maggio vuole essere un’opportunità di crescita per i nostri clienti, ma anche per quanti voglio avvicinarsi in modo professionale al mercato del WiFi”.