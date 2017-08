Nuovi processori Intel Core di ottava generazione: semplificano ciò che è possibile fare oggi e aprono le porte al futuro

40% di miglioramento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente; il doppio delle prestazioni rispetto a un PC di 5 anni fa

A cura di Gregory Bryant, senior vice president e general manager del Client Computing Group di Intel Corporation

Il ritmo dell'innovazione nel settore tecnologico non smette di stupirmi. Se torniamo indietro anche solo di cinque anni, un notebook “sottile” aveva uno spessore superiore ai 20 mm, i contenuti 4K stavano appena iniziando a decollare e Oculus aveva lanciato la sua campagna su Kickstarter. Confrontate tutto questo al presente. I notebook hanno uno spessore inferiore agli 11 mm, i contenuti 4K sono ormai pervasivi e, con l'avvento di Windows Mixed Reality, la realtà virtuale viene integrata direttamente nel sistema operativo che gli utenti usano ogni giorno.

Tutto questo è particolarmente rilevante mentre ci stiamo preparando per l'eclissi solare di oggi. L'ultima volta che abbiamo sperimentato un'eclissi come questo è stata quasi 100 anni fa. Se non vi foste trovati direttamente nel suo percorso, ve la sareste proprio persa… supponendo che aveste saputo che stava per accadere. Oggi, invece, le persone di tutto il mondo possono prendere parte a questo evento, e un gran numero di loro lo farà tramite computer. Ma per quei 450 milioni di persone che usano un PC che ha più di cinque anni, l'esperienza sarà molto diversa, e parecchio compromessa.

Ecco che cosa ci ha ispirato a superare i limiti con i nostri processori Intel Core di ottava generazione. Volevamo offrire miglioramenti a livello di piattaforma che includessero e ottimizzassero tutte le incredibili innovazioni che ci circondano, dai contenuti 4K alla realtà virtuale e oltre, e li rendessero più accessibili per tutti. Considerando questi presupposti, sono entusiasta di condividere con voi i primi dettagli su come stiamo trasformando tutto questo in realtà grazie ai nostri nuovi processori Intel Core di ottava generazione. Inizieremo oggi a lanciare sul mercato la nostra famiglia di processori di ottava generazione, a cominciare da una gamma di processori progettati appositamente per i notebook premium sottili e leggeri e i dispositivi 2 in 1.

Questa nuova famiglia di processori per PC portatili alza gli standard con prestazioni eccezionali, tra cui un incremento fino al 40% rispetto alla generazione precedente, che arriva al doppio se li si confronta con un computer di 5 anni fa. Tutto questo grazie alla nuova configurazione quad-core, alla microarchitettura efficiente dal punto di vista energetico, alla tecnologia di processo all’avanguardia e a un'ampia gamma di ottimizzazioni a livello di silicio. Questi miglioramenti aprono anche le porte a un intrattenimento più ricco e immersivo e a un'esperienza ottimizzata per la semplicità. E la parte migliore? Siamo stati in grado di fare tutto questo senza compromettere la durata della batteria: infatti, sarete in grado di ottenere fino a 10 ore di riproduzione locale di video 4K UHD con un’unica ricarica.

Per fornire un paio di altri esempi dell'impatto profondo che questo incremento di prestazioni offrirà:

Fotoritocco o creazione di una presentazione di foto? Fino al 48% più veloce con i processori di ottava generazione rispetto a dispositivi potenziati dai processori che abbiamo lanciato l’anno scorso: immaginate il confronto rispetto a un dispositivo di 5 anni fa!

con i processori di ottava generazione rispetto a dispositivi potenziati dai processori che abbiamo lanciato l’anno scorso: immaginate il confronto rispetto a un dispositivo di 5 anni fa! diting di riprese video è oggi fino a 14,7 volte più veloce , in modo che il rendering che richiedeva 45 minuti con un PC di 5 anni fa richieda ora soltanto 3 minuti.

in modo che il rendering che richiedeva 45 minuti con un PC di 5 anni fa richieda ora soltanto 3 minuti. È più facile che mai apprezzare i vostri spettacoli preferiti in 4K UHD, inclusi i nuovi contenuti prossimamente disponibili su Amazon Prime Video e Vudu, oltre a tutti quelli già disponibili su Netflix, Sony Pictures ULTRA e iQiyi.

Potete provare le nuove innovazioni come Windows Mixed Reality o ottenere esperienze ancora più immersive con la grafica esterna Thunderbolt 3 (fino a 4K) per gaming avanzato e realtà virtuale.

La prima ondata di dispositivi basati su processori Intel Core di ottava generazione, dotati di processori i5/i7, sarà disponibile sul mercato a partire da settembre; ci aspettiamo più di 145 design tra cui scegliere. Ma questo è solo l'inizio. I processori Intel Core di ottava generazione continueranno a venire introdotti sul mercato nei prossimi mesi, con i primi processori per PC desktop in arrivo in autunno, seguiti da processori per i clienti aziendali e una vasta gamma di altre opzioni appositamente sviluppate per diversi segmenti. La famiglia di processori Intel di ottava generazione includerà anche alcuni dei nostri primi prodotti a 10 nm.

Al di là dei sorprendenti progressi tecnologici, una delle caratteristiche più interessanti della linea di processori Intel Core di ottava generazione è la loro scalabilità. L'ampia gamma di opzioni apre le porte a opportunità illimitate per i nostri partner e per l'intero ecosistema. Ciò significa che i clienti potranno scegliere tra centinaia di design, che includono svariate forme e dimensioni. Qual è il denominatore comune? Prestazioni eccezionali, che aiutano le persone a semplificare tutte le loro attività informatiche attuali aprendo le porte alle esperienze del futuro.