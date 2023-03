A embedded world l’eccellenza di Avnet Abacus

Dopo aver festeggiato l’anno scorso il suo primo mezzo secolo di storia, Avnet Abacus si prepara a embedded world 2023, evento di spicco che si terrà presso la Messe Nuremberg, in Germania, dal 14 al 16 marzo 2023.

Il tema generale pensato per l’evento dal distributore paneuropeo impegnato nel supportare i clienti dalla progettazione alla realizzazione finale sarà “Transforming Today for a Sustainable Tomorrow” (Trasformare l’oggi per un domani sostenibile) e si declinerà in una serie di temi applicativi specifici.

Cinque, infatti, saranno le postazioni di lavoro dedicate, che offriranno una combinazione di dimostrazioni digitali e fisiche, focalizzate su settori di mercato in rapida crescita quali:

Trasporti

Industria

Smart City e Infrastrutture

Medicale e sanitario

Display e schede integrate

L’azienda sarà presente a embedded world 2023 in collaborazione con molti dei suoi principali fornitori, tra i quali Bel Fuse, Bourns, Molex, Mornsun, TE Connectivity e TDK. Proprio di quest’ultima, l’estate scorsa Avnet Abacus si è aggiudicata l’esclusivo premio TDK European Distribution Gold Award nella categoria dei distributori globali assegnato da TDK in base al sistema Senten Manten per valutare le performance dei distributori in base ai risultati ottenuti e alla collaborazione con il produttore stesso, in quattro ambiti: prestazioni di business, gestione delle scorte, termini contrattuali, eccellenza operativa.

Per tornare, invece, all’ormai imminente edizione 2023 di embedded world, da metà mese, alla Fiera di Norimberga, Avnet Abacus ha già fatto sapere che presenterà una serie di applicazioni IoT e cloud-connected progettate per supportare le tendenze chiave nei settori dell’industria e del medicale. Le demo includeranno sensori industriali di TE e TDK, alimentatori di Mornsun, una soluzione applicativa customer-based per un baby monitor, oltre alla demo di un kit di energy-harvesting basato su un sensore di CO 2 .

Avnet Abacus esporrà a a embedded world 2023 presso il Padiglione 3A Stand 125.