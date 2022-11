Avnet Abacus distribuisce MORNSUN

Avnet Abacus, distributore di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, e divisione regionale di Avnet, annuncia un nuovo accordo di fornitura con MORNSUN.

MORNSUN è un fornitore leader di avanzati prodotti e tecnologie di potenza. L’accordo è stato illustrato durante Electronica 2022 (15-18 novembre, Monaco di Baviera), nell’ambito dello spazio ‘Avnet City’ (padiglione C2: Stand 101).

Fondata nel 1998, MORNSUN è un produttore leader di alimentatori e vanta un record invidiabile nello sviluppo di tecnologie di potenza all’avanguardia, tra cui semiconduttori e strutture per gli alloggiamenti dei propri prodotti e trasformatori. Le soluzioni MORNSUN sono ampiamente utilizzate nelle applicazioni industriali, mediche e di telecomunicazione. La società si è recentemente affermata con successo anche come fornitore leader nei mercati della ricarica dei veicoli elettrici, del fotovoltaico e delle smart home.

Negli ultimi due decenni, MORNSUN ha richiesto più di 1600 brevetti e introdotto oltre 6000 prodotti di alta qualità, quali ad esempio alimentatori switching AC/DC, convertitori DC/DC, transceiver, moduli di condizionamento del segnale e convertitori DC/DC per driver IGBT e LED. A questi si aggiungono gli sviluppi relativi ai prodotti basati sulle tecnologie SiC e GaN più recenti.

“Crediamo fermamente che questa partnership con Avnet Abacus sia destinata a configurarsi come un percorso straordinario”, ha affermato Tiger Li, Direttore Overseas Sales di MORNSUN Power China. “Grazie alla forte presenza di Avnet Abacus in Europa e al contributo dei suoi team di vendita e ingegneria altamente professionali, lavoreremo insieme per fornire ai nostri clienti un servizio d’eccellenza”.

Rolf Aschhoff, General Manager di MORNSUN Power GmbH, ha aggiunto: “Avnet Abacus è un distributore leader con un’esperienza pluriennale e un eccellente know-how tecnico. Questo accordo ci offre un’opportunità significativa per accelerare le vendite dei nostri prodotti nella regione EMEA”.

“Siamo lieti di annunciare a Electronica 2022 questa nuova partnership con uno dei produttori di alimentatori attualmente più innovativi”, ha affermato Hagen Götze, Senior Director Marketing di Avnet Abacus. “L’impegno dell’azienda nell’investire una percentuale significativa dei suoi ricavi in ricerca e sviluppo e nell’integrare le tecnologie più recenti nei propri prodotti, unitamente all’impegno nel fornire un’assistenza clienti di caratura mondiale, garantisce un grande futuro per la nostra partnership”.