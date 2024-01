Hevolus e Lenovo insieme a Bett UK per innovare l’Education

Hevolus, specialista nelle tecnologie di eXtended Reality e AI generativa applicate a tutti i processi vitali delle aziende, parteciperà con Lenovo alla fiera Bett UK che si terrà a Londra dal 24 al 26 gennaio. Hevolus avrà uno spazio nello stand Lenovo, con un corner nel quale sarà possibile scoprire la sua offerta per il mondo Education.

“Siamo lieti di proseguire la nostra consolidata partnership con Lenovo grazie a questo nuovo progetto dedicato al settore dell’educazione. Open day è una soluzione che, grazie all’Extended Reality e all’AI generativa, consente di creare un’esperienza coinvolgente e interattiva per i futuri studenti. Le potenzialità di questo strumento sono infatti enormi, sia per gli elevati tassi di conversione, sia per l’innovazione sostenibile”, ha dichiarato Antonio Squeo, Chief Innovation Officer di Hevolus. “L’accessibilità alla piattaforma via web gioca un ruolo strategico nell’alleggerire l’impatto inquinante sull’ecosistema terrestre, contribuendo a ridurre costi ed emissioni di CO2 legati agli spostamenti. Ma non è tutto. Questo risparmio di CO2 non è solo un concetto, ma viene misurato e quantificato con un numero preciso”.

A BETT UK Hevolus porterà le soluzioni Open Day e H-Collaboration. Open Day offre un’esplorazione interattiva sia online sia di persona degli ambienti scolastici e dei corsi per i futuri studenti, utilizzando laboratori virtuali e totem dotati di cuffie per farli comunicare tra loro e con genitori o ex-studenti e migliorando al tempo stesso la visibilità dell’istituto, portando a un aumento delle iscrizioni. Con H-Collaboration, invece, è possibile trasformare l’aula in un ambiente di apprendimento dinamico utilizzando i visori Lenovo ThinkReality VRX per consentire agli insegnanti di creare esperienze di apprendimento interattive coinvolgendo gli studenti con lezioni olografiche tramite tablet, estendendo il percorso di apprendimento oltre l’aula grazie all’utilizzo dei QR code.

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con Hevolus al BETT 2024 a Londra. Insieme a Hevolus, miriamo a presentare soluzioni innovative che ridefiniscono il futuro della tecnologia per l’Education”, ha aggiunto Vishal Shah, General Manager Commercial AR and VR Solutions for Lenovo. “Unendo l’hardware all’avanguardia di Lenovo con le funzionalità della piattaforma Hevolus ci impegniamo a creare un’esperienza di apprendimento coinvolgente e di grande impatto sia per insegnanti che per studenti. Venite a trovarci a BETT per assistere e toccare con mano il prossimo capitolo della tecnologia per l’istruzione”.

È possibile trovare maggiori informazioni sulla presenza di Hevolus in fiera e scaricare tutti i materiali relativi alle due soluzioni visitando il sito creato per l’occasione: hevls.net/bettexperience

Bett UK è la tappa europea di Bett Global, la più grande fiera di tecnologia educativa al mondo, che nel 2024 vedrà appuntamenti anche in Brasile (Bett Brasil, dal 23 al 26 aprile) e Tailandia (Bett Asia, 4 e 5 ottobre). Bett riunisce educatori provenienti da tutto il panorama educativo e oltre 600 fornitori innovativi di soluzioni EdTech e risorse che presentano prodotti e servizi all’avanguardia e di grande impatto. Per maggiori informazioni, visita https://uk.bettshow.com/about