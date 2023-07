Liyu a Viscom: le novità in anteprima

Liyu a Viscom Italia 2023 sarà presente con la più grande area espositiva di sempre, testimoniando il suo costante crescere. Con soli 6 anni di attività nel panorama italiano della visual communication, Liyu ha già raggiunto risultati straordinari in termini di produttività, versatilità e gamma di prodotti.

Oltre 200 installazioni già messe a segno in Italia testimoniano l’ampia accoglienza riservata alle soluzioni di stampa e taglio Liyu. La combinazione di tecnologie all’avanguardia e completezza di gamma rappresentano le chiavi del successo del brand.

Liyu a Viscom presenterà tutti i suoi modelli di punta, offrendo un’anteprima esclusiva di QR3, il nuovo plotter roll-to-roll UV Led di nuova generazione per applicazioni industriali. Caratterizzato da design futuristico e luce di stampa da 3 metri, QR3 garantisce un livello di versatilità senza precedenti grazie ai suoi 4 rulli livellanti da 200 mm, che si adattano perfettamente a qualsiasi materiale. Inoltre, il sistema di configurazione multipla consente di personalizzare la periferica in base alle specifiche esigenze dei clienti. Accanto a QR3, Liyu presenterà un’altra soluzione di successo: la compatta PCT Led, plotter roll-to-roll già apprezzata in Italia per le sue prestazioni di alta qualità su una vasta gamma di materiali, tra cui PVC, canvas, banner, carta fotografica, pelle, ecopelle, vinile e molti altri.

Tra le soluzioni ibride, Liyu a Viscom debutterà in Italia EQ2 Pro XL, la stampante UV Led che assicura versatilità e qualità fino a 2880 dpi su una vasta gamma di supporti rigidi e in bobina. Caratterizzata da design accurato ed estrema compattezza, EQ2 Pro XL è dotata di un esclusivo meccanismo di apertura che facilita la transizione da roll-to-roll a flatbed, ampliandone le potenzialità applicative. A completare la famiglia Pro XL, Liyu presenterà il sistema ibrido Q3 Pro XL equipaggiato con 24 teste di stampa per soddisfare le esigenze specifiche di una clientela di fascia alta.

Viscom Italia 2023 sarà anche l’occasione per scoprire le soluzioni flatbed della serie KC Pro XL, che offrono una luce di stampa da 2,5 e 3 metri, disponibili anche in versione standard. Questi sistemi, dotati di teste Ricoh a goccia variabile e motori Panasonic per la movimentazione sui tre assi, rappresentano il perfetto connubio tra produttività e qualità per la stampa diretta su materiali rigidi con spessori fino a 250 mm, che spaziano dai laminati al vetro, dall’alluminio al plexiglas.

Infine, Liyu a Viscom 2023 presenterà il plotter da taglio large format Platinum Q-Cut in versione 3521, con un piano di lavoro da 3500×2100 mm e un ricco kit di lame intercambiabili, che si integra perfettamente con l’intera gamma di stampanti Liyu, offrendo un flusso di lavoro automatizzato in ottica Industry 4.0.

Durante Viscom Italia 2023, i visitatori avranno l’opportunità di toccare con mano l’estrema versatilità dei sistemi Liyu, grazie a dimostrazioni live che illustreranno le numerose possibilità applicative sotto la guida del team tecnico-commerciale, a disposizione per informazioni e consulenze mirate. Inoltre, nell’area espositiva sarà allestita un’ampia gallery di campioni realizzati su diversi tipi di materiali, offrendo un catalogo in 3D delle possibilità offerte dai sistemi Liyu.