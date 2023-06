Liyu chiude Fespa e apre un nuovo showroom in Italia

Grande successo per Liyu a Fespa 2023, dove il brand, in continua espansione, ha confermato, come nel 2022, il proprio ruolo di rilievo tra i più importanti produttori di sistemi di stampa e plotter da taglio del panorama internazionale.

A catalizzare l’attenzione nell’ampio spazio espositivo sono stati i modelli di punta delle diverse linee di prodotto che compongono la vasta gamma Liyu PRO XL. Le ammiraglie delle famiglie flatbed, ibride e roll-to-roll sono state, infatti, presentate a Fespa in un’inedita release dalle prestazioni ulteriormente potenziate per rispondere specificatamente alle esigenze di una clientela di fascia alta.

Ad affiancarle il plotter da taglio multifunzione large format Platinum Q-Cut in versione 3521, che può lavorare in linea con l’intera gamma di stampanti Liyu, dando vita a un flusso automatizzato e conforme agli standard dell’Industry 4.0. Contraddistinto da prestazioni industriali, Q-Cut può essere configurato in base alle lavorazioni da effettuare selezionando gli utensili più idonei tra un’ampia scelta di lame intercambiabili.

Liyu a Fespa 2023 con soluzioni tecnologiche all’avanguardia

Nel corso della kermesse, tutti i sistemi in mostra sono stati impegnati in sfidanti dimostrazioni live. Proprio le eccellenti performance hanno attratto l’interesse dei numerosi visitatori italiani presenti a Monaco. A confermarlo è lo stesso management di Liyu Italia: “L’affluenza è stata alta durante tutti i giorni della fiera e al nostro stand abbiamo incontrato operatori altamente profilati e grandi stampatori italiani in cerca di soluzioni tecnologiche all’avanguardia in grado di gestire con flessibilità ed efficienza anche i volumi più elevati”.

Proprio in occasione di Fespa 2023, Liyu Italia ha annunciato l’imminente inaugurazione di un nuovo grande showroom alle porte di Milano, già in fase di allestimento. L’area espositiva, con una superficie quadruplicata rispetto all’attuale sede di Peschiera Borromeo, è studiata per accogliere tutti i modelli che compongono la vasta gamma di stampanti e plotter da taglio firmati Liyu.

Un vero e proprio hub tecnologico dove clienti e prospect potranno sperimentare le performance delle diverse tecnologie, effettuando dimostrazioni personalizzate realizzate utilizzando i propri file e i propri materiali guidati del team tecnico-commerciale di Liyu Italia.