Print4All Conference 2024: Canon vi aspetta l’11 luglio a Villa Quaranta

Il settore della stampa si sta trasformando, diventando sempre più innovativo e tra i brand più iconici e leader del settore c’è Canon che, quest’anno, è Gold Sponsor della Print4All Conference, evento internazionale di riferimento per l’intera industria del printing e del converting, in programma l’11 luglio a Villa Quaranta, Ospedaletto di Pescantina, nel cuore della Valpolicella. Durante la giornata, Canon realizzerà un Laboratorio in cui sarà presentata la visione del brand nel mercato del printing e le recenti novità presentate a DRUPA 2024.

Print4All Conference 2024 guarda all’edizione 2025

Promosso da ARGI e ACIMGA, il tradizionale aggiornamento annuale sui trend del settore si colloca tra gli appuntamenti più importanti per l’intero comparto. L’edizione 2024, in particolare, è di grande rilevanza in quanto rappresenta l’ultima fondamentale tappa del percorso verso la Print4All 2025, che si terrà il prossimo anno a Fiera Milano.

Il titolo, “Stampa Futura: prospettive di filiera e innovazione per l’industria della stampa del domani”, sintetizza l’obiettivo della giornata. I lavori si concentreranno sull’analisi delle più recenti innovazioni e novità tecnologiche, aggregate secondo le tre direttrici che anticipano le aree speciali al centro della Print4All 2025: Green Printing, Corrugated Experience, PrintMAT.

Ampio spazio verrà, inoltre, lasciato alla lettura dei dati nazionali ed internazionali e al dibattito trasversale lungo tutta la filiera del sistema: produttori, stampatori, agenzie di comunicazione, designer e brand si incontreranno per discutere insieme sui temi principali che indirizzano il settore e il mercato, con l’obiettivo di affrontare ogni nuova sfida costruendo una solida rete.

La partecipazione aPrint4All è gratuita su iscrizione al seguente link.

Per scoprire la visione Canon nel mercato del printing e le recenti novità presentate a DRUPA 2024 selezionare la voce “Laboratorio a cura di Canon” durante la fase di registrazione.

Dichiarazioni

“Le innovazioni tecnologiche hanno il duplice compito di disegnare gli sviluppi futuri di mercato e, al tempo stesso, di rispondere alle esigenze attuali di tutti i professionisti che operano nel settore della stampa”, afferma Davide Balladore, Marketing & Innovation Director DP&S di Canon Italia. “Canon è impegnata in un constante lavoro di ascolto, osservazione, ricerca e sviluppo per offrire soluzioni di stampa digitale che possano guidare e sostenere il cambiamento. È essenziale per noi essere parte di iniziative come la Print4All conference, piattaforma preferenziale di incontro e scambio con gli operatori del settore. Siamo convinti del grande valore che questa manifestazione esprime ogni anno per tutta la filiera”.