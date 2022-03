Con Quality of Experience (QoE) di Cambium Networks cresce la qualità dei servizi dei service provider

La nuova soluzione Quality of Experience (QoE) di Cambium Networks (NASDAQ: CMBM) consente ai service provider a banda larga di ridurre il tasso di abbandono, migliorando la soddisfazione dei clienti e risparmiando denaro grazie al minor numero di chiamate di supporto. Inoltre gli operatori possono offrire una gamma di prezzi e livelli di servizio che permette una reale ottimizzazione delle risorse di rete. Grazie alla modellazione granulare delle applicazioni, la limitazione della velocità e le informazioni dettagliate, i service provider hanno accesso immediato alle informazioni e ai controlli necessari per ottimizzare le esperienze di utilizzo dei clienti. La soluzione si integra con le apparecchiature fixed wireless broadband di Cambium Networks e la piattaforma di gestione cloud cnMaestro™, fornendo allo stesso tempo preziose funzionalità di ottimizzazione anche sulle reti che non utilizzano apparecchiature Cambium Networks. Maggiore fedeltà dei clienti, maggiori entrate e minori costi creano un maggiore ritorno sull’investimento ai service provider, liberando risorse per la crescita futura.



“Abbiamo aggiunto la funzione di accelerazione TCP e notato miglioramenti immediati”, afferma Giuseppe Socci, responsabile IT di Dimensione, un service provider basato a Campobasso. “Abbiamo verificato una chiara riduzione delle chiamate al centro di supporto e conferme effettive di miglioramento delle prestazioni da parte di alcuni clienti, sotto forma di download più veloci e miglior funzionamento delle applicazioni”. (Qui potete vedere un video della sua esperienza con Cambium Networks QoE.)



“I service provider hanno a disposizione una ampia scelta di strumenti e tecnologie per fornire la banda larga, ma in ogni caso ciò che conta è il giudizio dettato dall’esperienza dell’utente finale”, ha affermato Tam Dell’Oro, fondatore e CEO del Gruppo Dell’Oro, una società di ricerca e consulenza specializzata in pianificazione aziendale e analisi strategica della concorrenza. “Le tariffe di connettività aumenteranno notevolmente con il lancio della banda a 6 GHz e i service provider wireless trarranno vantaggio dall’ottimizzazione dell’esperienza dei loro clienti. Stiamo già osservando all’interno dell’azienda una forte adozione di applicazioni che aiutano a ottimizzare lo spettro a livello di dispositivo finale”.

La soluzione QoE di Cambium Networks migliora la soddisfazione dei clienti finali fornendo connessioni fluide e stabili dai dispositivi dei consumatori verso le applicazioni Internet, come streaming video, applicazioni di videoconferenza, file server e piattaforme di social media.



La soluzione QoE include:



• Accelerazione TCP – Accelera il traffico TCP per fornire flussi di traffico fluidi e costanti tra i dispositivi dei clienti e i servizi Internet. Supera i problemi di rete intrinseci che influiscono sulle prestazioni delle applicazioni

• Granular Application Shaping – Sfrutta un ampio database di signature per identificare e modellare le principali applicazioni e fornire la larghezza di banda dove necessario

• Limitazione della velocità: controlla la larghezza di banda per ciascun utente in linea con lo specifico SLA (Service Level Agreement)

• Prevenzione degli attacchi Denial of Service (DoS): migliora la business continuity, ricevendo avvisi in caso di attacchi DoS

• Application Insights: sfrutta la cronologia del consumo delle applicazioni per identificare i picchi di utilizzo e implementare i controlli corrispondenti, identificando le opportunità per fornire servizi sempre migliori

• Integrazione con il portafoglio fixed wireless fisso di Cambium Networks

• Statistiche a livello di rete con integrazione della gestione cloud con cnMaestro



I vantaggi della soluzione Cambium Networks QoE possono essere realizzati dagli operatori di rete wireless con apparecchiature di qualsiasi fornitore, offrendo un controllo della larghezza di banda migliorato e prestazioni applicative. Tuttavia, quando vengono utilizzate apparecchiature di Cambium Networks, la soluzione QoE ha accesso ad algoritmi aggiuntivi (ad es. MU-MIMO e Adaptive Modulation) che a loro volta forniscono un livello di prestazioni più elevato.



“L’esperienza dell’utente finale è di vitale importanza indipendentemente dalla tecnologia di rete”, ha affermato Atul Bhatnagar, presidente e CEO di Cambium Networks. “Con le soluzioni perimetrali intelligenti semplifichiamo l’ottimizzazione delle applicazioni e forniamo un servizio costantemente eccezionale”.



La soluzione QoE si basa sull’esperienza decennale di Cambium Networks sviluppata nelle migliaia di reti distribuite in tutto il mondo. “Grazie agli anni di esperienza di Cambium Networks nell’edge wireless e all’integrazione della tecnologia di Bequant, siamo in grado di migliorare sensibilmente l’esperienza dell’utente finale”, ha affermato Sakid Ahmed, Direttore generale di Cambium Networks.