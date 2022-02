Arriva il Wi-Fi 6E di Cambium Networks

Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, lancia tutta una serie di nuove soluzioni Wi-Fi 6E per le aziende. Gli access point Wi-Fi 6E software-defined di Cambium Networks serie XE, con supporto alla migrazione intelligente, offrono prestazioni di riferimento nel settore in tutte e tre le bande Wi-Fi (6, 5 e 2,4 GHz). Le radio software-defined (SDR) di Cambium Networks consentono un passaggio fluido ed economico verso la nuova banda a 6 GHz. L’esclusiva architettura multi-radio della soluzione è scalabile per supportare le implementazioni in situazioni con alta densità di dispositivi.



Il Wi-Fi 6E triplica lo spettro disponibile per l’utilizzo del Wi-Fi, aggiunge il supporto per la banda a 6 GHz, e consente un accesso wireless veloce e affidabile come mai prima d’ora. Le soluzioni Wi-Fi 6E di Cambium Networks consentono agli operatori di rete non solo di aggiungere il supporto per 6 GHz alle loro reti, ma di ottimizzare le modalità di utilizzo. I service provider, le imprese, le scuole, le strutture alberghiere e sanitarie, e altri ancora trarranno vantaggi dal nuovo spettro pulito, consentendo più streaming video, voce e traffico dati, con un sensibile miglioramento del servizio ai clienti.

“La nuova gamma di access point Cambium Networks XE Wi-Fi 6/6E ci consente di continuare a costruire reti wireless ad alta densità per i nostri clienti, in particolare nel settore dell’istruzione: reti Wi-Fi facili da implementare, facili da gestire e dalle prestazioni solide, nonché a prova di futuro per la nuova banda a 6 GHz”, ha affermato Sean Vollmer, CEO di Information Systems Engineering, un distributore a valore aggiunto di Cambium Networks in Sud Africa. “La protezione dell’investimento fornita diventa un criterio molto importante nella selezione di una soluzione da implementare”.





“L’espansione del Wi-Fi nella banda a 6 GHz apre nuove capacità che possiamo sfruttare attraverso la nostra rete wireless. Si rivelerà particolarmente utile in aree ad alta densità come aule e biblioteche”, ha affermato Donna Hayden, Chief Information Officer presso la Alcorn State University. “I nuovi access point Wi-Fi 6E di Cambium Networks si adattano perfettamente agli ambienti dei campus e ci consentono di passare gradualmente ai 6 GHz”.



La soluzione Wi-Fi 6E di Cambium Networks offre:



• La tecnologia Wi-Fi 6E software defined consente di selezionare il funzionamento a 5 o 6 GHz per radio

• Migrazione intelligente, automatizza la transizione a 6 GHz

• 5 access point Wi-Fi 6/6E radio tri-band 8×8/4×4 progettati per situazioni ad alta/altissima densità



“Qualcomm Technologies è una forza trainante nell’offerta del Wi-Fi 6E, consentendo ai nostri clienti di innovare e fornire eccellenti esperienze Wi-Fi ai loro clienti finali”, ha affermato Ganesh Swaminathan, vice president, product management, Qualcomm Technologies. “Siamo entusiasti di continuare la nostra lunga collaborazione con Cambium per fornire soluzioni potenti, basate su piattaforme Networking Pro Series, che forniscono la capacità di rete di cui le aziende hanno bisogno oggi e in futuro”.



I primi due access point della serie XE sono:

• XE3-4

– Access point a 3 radio in configurazione 4×4/2×2 con SDR 5/6GHz

– Progettato per un’ampia gamma di utilizzi nelle reti aziendali e per i service provider, dove è importante avere prestazioni wireless affidabili

– Basato sulla piattaforma Qualcomm Networking Pro 810



• XE5-8

– Access point a 5 radio in una configurazione 8×8/4×4 con doppi SDR a 5/6 GHz

– Progettato per situazioni ad alta/altissima densità in luoghi pubblici, auditorium, ecc., con conseguente riduzione significativa delle attrezzature necessarie e dei costi associati

– L’XE5-8 prosegue l’innovazione ad alta densità di Xirrus Wi-Fi con soluzioni multi-radio per Wi-Fi 6/6E

– Basato sulla piattaforma Qualcomm Networking Pro 1610



“Le aziende stanno evolvendo la propria infrastruttura per offrire ai clienti le migliori esperienze possibili. La serie di AP XE rende facile sfruttare lo spettro a 6 GHz”, ha affermato Atul Bhatnagar, presidente e CEO di Cambium Networks. “Le nostre nuove soluzioni Wi-Fi 6E rappresentano un potente arricchimento al nostro portafoglio di soluzioni per la connettività wireless, che offrono qualità e valore eccezionali a organizzazioni di tutti i generi e dimensioni”.