Zebra Technologies presenterà soluzioni AI end-to-end a VISION 2024

Zebra Technologies Corporation, specialista nelle soluzioni digitali che consentono alle aziende di connettere in modo intelligente dati, risorse e persone, mostrerà le nuove soluzioni di machine vision basate sull’intelligenza artificiale end-to-end a VISION 2024, che si terrà dall’8 al 10 ottobre a Stoccarda, Germania.

I visitatori potranno scoprire come le imprese manifatturiere, incluse quelle del settore automobilistico, food and beverage e del packaging, possono fornire ai propri ingegneri, programmatori e data scientist soluzioni di machine vision basate sul deep learning flessibili, utilizzabili con dispositivi e PC, nelle linee di produzione e in diversi stabilimenti.

“Per favorirne la facilità d’uso, anche le migliori soluzioni di machine vision basate sul deep learning necessitano anche delle migliori opzioni di implementazione”, ha dichiarato Donato Montanari, Vice President e General Manager, Machine Vision di Zebra Technologies. “I produttori possono costruire fabbriche connesse e in grado di facilitare la collaborazione tra team grazie al deep learning, sia con strumenti pronti all’uso per i non specialisti che con toolset avanzati pensati per i data scientist”.

Secondo lo studio Manufacturing Vision 2024 di Zebra Technologies, il 54% dei produttori in Europa (61% a livello globale) prevede che l’intelligenza artificiale guiderà la propria crescita entro il 2029. Oggi, il 36% delle aziende manifatturiere utilizza il deep learning per l’automazione dei processi, mentre il 63% prevede di implementarlo nei prossimi cinque anni.

Con oltre oltre una dozzina di dimostrazioni di hardware e software di machine vision, allo stand di Zebra sarà possibile vedere da vicino la flessibilità e le capacità del suo portfolio. Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere e interagire con la suite software Aurora di Zebra.

Altre demo includono il riconoscimento ottico dei caratteri basato su deep learning con fotocamere FS42 e su PC e il rilevamento delle anomalie tramite sensori intelligenti, oltre ad una dimostrazione di un trasportatore con Aurora Vision Studio . Saranno inoltre presenti demo di sistemi per il rilevamento 3D che utilizzano i sensori 3S Series 3D e i dispositivi AltiZ con il software Aurora per l’ispezione 3D.

I leader della machine vision di Zebra Technologies condivideranno aggiornamenti video dal loro stand durante VISION, che saranno visibili su LinkedIn Mercoledì 9 ottobre alle 16:00 CET (10:00 EST).

Durante VISION, Donato Montanari terrà una presentazione intitolata “ The Cloud Will Deliver End-To-End AI Solutions for Machine Vison Users” “, incentrata sull’importanza del cloud per i team di machine vision e su come questa tecnologia sia in grado di migliorare e potenziare le soluzioni di deep learning.

“Un approccio basato sul cloud garantirebbe un vasta fonte di dati eterogenei provenienti da diversi stabilimenti, che potrebbero così essere etichettati e annotati per l’addestramento dei modelli di deep learning. Gli utenti avrebbero accesso a nuovi strumenti di collaborazione e a risorse di calcolo più avanzate”, ha affermato Montanari. “Questo tipo di piattaforma apre le porte a vere soluzioni AI end-to-end, con il deployment dei modelli edge su PC e sui dispositivi, per supportare le attività sulla linea di produzione in modo flessibile e digitalizzato, ovunque si trovino utenti o team”.