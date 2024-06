MSP Day: dopo il successo di quest’anno si guarda già al 2025

Si chiude il sipario sull’edizione numero sette di MSP Day, un evento dal successo straordinario, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama degli eventi dedicati ai Managed Service Provider (MSP) in Italia. Tenutasi il 6 e 7 giugno al Palazzo dei Congressi di Riccione, l’evento ha visto la partecipazione di oltre 450 MSP in presenza, con circa un centinaio collegati da remoto.

Con 34 sponsor tecnologici, uno sponsor istituzionale e un’agenda fitta di interventi, MSP Day 2024 ha consolidato la sua posizione come evento di riferimento per l’ecosistema MSP italiano. L’evento ha ospitato 4 key note speech da professionisti internazionali di spicco nel settore, 6 interventi in sala plenaria e 28 speech distribuiti in 5 sale parallele, focalizzati sulle tecnologie emergenti e le migliori pratiche del settore.

MSP Day è un Punto di Riferimento per la Crescita degli MSP

“MSP Day è ormai il punto di riferimento imprescindibile per la crescita del mercato MSP in Italia. È un appuntamento che non solo fornisce contenuti di alto valore, ma crea anche un ambiente ideale per il networking e lo scambio di esperienze,” ha dichiarato Stefano Avanzi, Head of Marketing di Elovade Italia. “Chi partecipa a MSP Day torna a casa con nuovi strumenti e conoscenze per far crescere il proprio business.”

Dati Significativi dal Report Annuale

Durante MSP Day 2024, è stato presentato il report annuale realizzato da Elovade Italia, che ha offerto uno spaccato dettagliato sullo stato del mercato dei servizi IT gestiti in Italia.

Secondo il report, i ricavi medi degli MSP italiani ammontano a 1.467.000 euro (valore mediano 1.050.000), con un valore mediano di 150 clienti gestiti per MSP.

Per quanto riguarda la distribuzione dei ricavi, il report ha evidenziato che il 41% sono costituiti da canoni ricorrenti, il 26% da ore di supporto, il 22% da progetti e il 6% da body rental. L’EBITDA mediano è intorno al 9%.

“I dati del report di quest’anno confermano una crescita solida e continua del settore MSP in Italia,” ha commentato Andrea Veca, Managing Director di Elovade Italia. “Questi numeri sono indicativi di un mercato in evoluzione e di un crescente riconoscimento del valore dei servizi IT gestiti.”

Un’Offerta Tecnologica Vasta e Variegata

Durante MSP Day gli MSP hanno avuto l’opportunità di esplorare un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche grazie alla partecipazione di numerosi sponsor suddivisi in diverse categorie:

Executive : Axcient, CDLAN, Domotz, Netwrix, ThreatDown, Vianova

: Axcient, CDLAN, Domotz, Netwrix, ThreatDown, Vianova Business : Aruba Business, Bitdefender, ConnectSecure, Datto/Kaseya, DedaCloud, Eset, Messagenet, Ninja One, Supremo by Nanosystems, Threatlocker, Ynvolve

: Aruba Business, Bitdefender, ConnectSecure, Datto/Kaseya, DedaCloud, Eset, Messagenet, Ninja One, Supremo by Nanosystems, Threatlocker, Ynvolve Premium : Anydesk, CloudFire, ConnectWise, Criticalcase, Deepser, MailStore, Qboxmail, SeeWeb, Wasabi, SonicWal

: Anydesk, CloudFire, ConnectWise, Criticalcase, Deepser, MailStore, Qboxmail, SeeWeb, Wasabi, SonicWal Smart: BackupAssist, Avast Business, Pikered, Opengear, Timenet, Omada by tp-link, WatchGuard

In questa edizione di MSP Day, a conferma dell’importanza dell’evento e del suo impatto culturale, la Regione Emilia Romagna ha deciso di sponsorizzare la manifestazione. Questa partecipazione riconosce il valore della manifestazione nel promuovere le eccellenze e nel rafforzare l’identità culturale dell’Emilia Romagna, contribuendo alla crescita economica e turistica del territorio.

Verso MSP Day 2025

Le iscrizioni per MSP Day 2025, che si terrà il 5 e 6 giugno a Riccione, sono già aperte.