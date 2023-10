Zucchetti a Host 2023 dal 13 al 17 ottobre a Milano

Proprio un anno fa è avvenuta, da parte di Zucchetti, l’acquisizione dell’emiliana ItalRetail e delle aziende a marchio SID: un network che opera da oltre trent’anni nel mercato dei registratori di cassa e delle applicazioni hardware per il settore retail e per la ristorazione. Questa operazione ha dato non solo continuità ma anche slancio alle storiche aziende emiliane, che hanno così realizzato nuovi modelli di pc POS, oggi compatibili con tutti i software Zucchetti, e nuovi modelli di registratori telematici. Oggi Zucchetti si connota quindi come unico partner tecnologico di sistemi hardware e software per il segmento HoReCa, con un’offerta che spazia da punti cassa, App di delivery e take-away, self-order, software di contabilità e di gestione dei turni fino alle presenze del personale.

“In particolare”, dichiara Claudio Ferri, sales director ItalRetail – Gruppo Zucchetti “all’imminente manifestazione Host presenteremo ‘Spice T Plus’: un innovativo registratore telematico ItalRetail con software punto cassa touch screen integrato. Una perfetta combinazione tra componente hardware ItalRetail e software Zucchetti, nello specifico il nuovo prodotto in cloud ‘Sellby’. Come ItalRetail mettiamo quindi a disposizione dei clienti il nostro knowhow che ci contraddistingue da decenni potenziato al massimo grazie all’elevato livello di innovatività di Zucchetti”.

“Continua la scelta di Zucchetti” dichiara Carlo Broglia, business integration manager di Zucchetti Hospitality “di investire sempre di più nel digitale: pagamenti digitali, scontrino elettronico, piattaforme digitali per coinvolgere e fidelizzare il cliente attraverso l’utilizzo intelligente dei dati. In pochissimo tempo sono cambiate le abitudini degli utenti nel settore della ristorazione. Un recente studio della piattaforma ‘The Fork’ con la quale abbiamo in essere un’interessante integrazione con i nostri software, sottolinea, per esempio, il forte aumento dei pagamenti digitali, vale a dire un radicale cambiamento nelle abitudini dei clienti, ma anche una significativa trasformazione del ristorante stesso che, grazie ai sistemi digitali, può aumentare le opportunità di vendita e di fidelizzazione, nonché concentrarsi maggiormente sugli aspetti principali del proprio core business. Insomma, Zucchetti resta in prima linea quando si parla di digital transformation”.

Zucchetti sarà a Host, aFiera Milano dal 13 al 17 ottobre 2023 al Padiglione 11, Stand C59 – D60.