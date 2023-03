Lavagne digitali: soluzioni per il moderno ufficio ibrido

Le lavagne digitali TA Easy Meeting Room di Trend Servizi sono state integrate nelle attività del gruppo di intermediazioni immobiliari più grande del Lago di Garda, la Benacus, franchesee anche della REMAX (a sua volta prima società immobiliare al mondo) con 7 filiali tra Castiglione delle Stiviere, Peschiera del Garda, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Desenzano del Garda, Asola, Portomaggiore, Verona.

Gruppo Benacus conta circa 70 tra dipendenti e collaboratori, oltre a 4 soci titolari

TA Easy Meeting Room, sul territorio, è un’esclusiva Trend Servizi, società impegnata da oltre quarant’anni a fornire la migliore offerta per il comfort delle persone e per il rispetto dell’ambiente.

In Benacus, il sistema di lavagne digitali TA Easy Meeting Room viene utilizzato sia per i corsi di formazione agli agenti immobiliari del gruppo, una volta al mese, sia ogni giorno per illustrare le proposte immobiliare ai clienti; questa soluzione consente di far collaborare le persone in modo semplice e senza dover imparare nulla di tecnico, funziona su qualsiasi device e con qualsiasi contenuto digitale, in presenza e in videoconferenza, grazie a funzionalità estremamente evolute e uniche.

“Le lavagne digitali fornite da Trend Servizi, inserite presso la nostra realtà durante le ‘chiusure’ per il Covid 19, sono state ‘la svolta’. In generale, hanno rivoluzionato il nostro modo di lavorare aprendo importanti nuove possibilità” spiega Luca Zani, contitolare di Benacus (nella foto) –. Il relatore, operando su un video da 75 pollici come su una lavagna fisica, con webcam e microfono multidirezionale, può lavorare contemporaneamente con un numero pressoché infinito di persone, ovunque siano. Ciascuno sul proprio device, computer, cellulare, tablet, vede la stessa ‘lavagna’.

Non solo.

Si gestiscono facilmente collegamenti e presentazioni, si inviano in automatico report; le funzioni sono così numerose e inimmaginabili fuori dal digitale, che bisogna provare per credere.

La formazione davanti a una lavagna si segue meglio. E tutto questo con un investimento di qualche decina di euro al mese per ogni ufficio, perché TA Easy Meeting Room si può noleggiare.

In caso di problemi, si può contare sull’ottima assistenza degli esperti di Trend Servizi.

Siamo clienti di questa azienda da tanti anni, anche per le multifunzioni, e ci accompagna giorno per giorno con prodotti e servizi sempre all’avanguardia.

Il gruppo Benacus è in continua crescita: nel 2022 abbiamo superato i 2 milioni di euro di fatturato in servizi e consulenze. In alcune aree, con Remax siamo leader assoluti.

Non vendiamo prodotti, ma servizi di consulenza e intermediazione immobiliare in tutti gli ambiti e anche nei settori alberghiero e industriale. Remax, marchio detenuto in Italia da Proximm spa, è presente in oltre 110 Paesi nel mondo con oltre 9000 agenzie e 130mila consulenti. E’ stata fondata a Denver negli USA nel 1973. In Italia Remax è arrivata nel 1996 ma la vera espansione è iniziata dal 2012. Oggi nel nostro Paese si contano 500 agenzie Remax e 5000 agenti. La qualità del servizio dipende dalla formazione. Nel nostro ambito non ci sono scuole, università o accademie, per questo è fondamentale la formazione svolta all’interno”.

Le lavagne digitali TA Easy Meeting Room

Distribuito in esclusiva in Italia da TADI Srl di Cordenons, il software TA Easy Meeting Room viene installato su un monitor interattivo in modo da riprodurre nella versione digitale la lavagna fisica che chiunque ha usato almeno ai tempi della scuola. Ora, documenti, penne e cancellini sono solo tasti da usare con un clic o funzioni attivabili con le dita della mano.

Su uno o più fogli della ‘lavagna’, si posizionano i documenti e i contenuti sui cui si vuole lavorare, come su una scrivania. Questa soluzione non pone vincoli di formato perché li accetta tutti e da qualunque fonte (accedendo a Internet con qualsiasi bowser), basta trascinarli in modo naturale con le dita sul piano della ‘lavagna’.

Un partecipante può fare una foto, avere un contenuto sul proprio device e condividerlo immediatamente sul piano della lavagna mentre un altro partecipante può commentare l’immagine scrivendovi sopra a mano appunti. In pratica, si torna a lavorare nel digitale come nel fisico con un sistema informatico alla portata di tutti.

Per le applicazioni più avanzate, con la stessa facilità, si possono visualizzare documenti 2D e 3D e importare immagini in realtà aumentata.

Insomma, le applicazioni sono quasi infinite per ogni occasione di uso. Nella formazione TA Easy Meeting Room permette di coinvolgere al massimo i partecipanti perché possono interagire sui contenuti, si possono registrare voce e accadimenti sulla lavagna; si prendono appunti e si naviga nei contenuti senza i vincoli delle finestre del pc che limitano l’interazione con la classe. Nelle riunioni in azienda, si possono fare annotazioni e si può produrre dei meeting report istantanei perché il sistema con un comando memorizza fogli, documenti in originale e documenti trattati. Nella presentazione di progetti al cliente, quando è necessario far vedere contemporaneamente rendering, immagini di piante, documenti e per fare operazioni di taglia e incolla, si fa tutto con le dita. Un Tour Operator o un agente di viaggio può visualizzare a monitor tutte le immagini dei viaggi che propone, sui quali indicare a mano percorsi, punti da vedere e cose a cui fare attenzione.