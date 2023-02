L1, il proiettore rivoluzionario firmato Optoma

Optoma L1 è un videoproiettore 4LED 4K UHD ultra short throw capace di offrire una resa ottimale in applicazioni home cinema e gaming. Il nuovo nato in casa Optoma è dotato di un chassis leggero e compatto che ne facilita la movimentazione e contraddistinto da progettazione e realizzazione attente alle problematiche ambientali. Optoma L1 offre poi straordinarie funzionalità di gioco, contrasto e precisione dell’immagine a un prezzo impressionante.

Realizzato con tecnologia 4LED avanzata, Optoma L1 vanta elevata luminosità, prestazioni cromatiche superiori, la capacità di operare con diagonale fino a 105 pollici da meno di 30 cm di distanza dalla zona di proiezione e durata fino a 30.000 ore in modalità Eco per un funzionamento senza manutenzione e una maggiore efficienza energetica rispetto ai proiettori a lampada.

In ambito gaming la resa si attesta su livelli elevatissimi dal momento che Optoma L1 integra una modalità di gioco avanzata per basse latenze con un tempo di risposta di 27,4 ms in 4K a 60 Hz e 15,2 ms in 1080 p a 240 Hz. Grazie alle specifiche funzionalità di gioco, tra cui un target master per una maggiore precisione, fotogrammi al secondo in tempo reale e supporto 3D completo, Optoma L1 offre ai giocatori un vantaggio competitivo e un’esperienza di gioco migliorata su grande schermo.

La progettazione di Optoma è ora focalizzata alla realizzazione di prodotti innovativi ma attenti alle problematiche ambientali, l’azienda ha infatti avviato la sua Green Promise, considerando ogni fase del ciclo di vita di un prodotto, dalla progettazione alla produzione, dall’imballaggio alla logistica senza naturalmente trascurare l’utilizzo. Lo chassis L1 di Optoma è realizzato utilizzando fino al 50% di plastica PCR (Post-Consumer Recycled) e fino al 99% del suo imballaggio è riciclabile. La tecnologia 4LED a risparmio energetico garantisce agli utenti fino a 30.000 ore di funzionamento, richiede una manutenzione minima ed è priva di mercurio, riducendo ulteriormente la sua impronta di carbonio. Le dimensioni compatte del proiettore Optoma L1 riducono inoltre la necessitò di imballaggi fino al 50% rispetto alla concorrenza, con conseguente logistica più efficiente e riduzione delle emissioni di carbonio.

“Il risparmio sui costi e l’efficienza energetica continuano ad essere fattori importanti per i consumatori che desiderano avvicinarsi all’Home Entertainment in un’etica di rispetto dell’ambiente”, ha dichiarato Roberto Bocchi, Responsabile italiano di Optoma. “Il nostro L1 è stato progettato con tecnologia LED all’avanguardia e offre numerosi vantaggi in termini di risparmio energetico e dispersioni rispetto ai proiettori basati su lampada, garantendo al contempo un impressionante e complessivo miglioramento della performance. Mi aspetto grandi risultati da questo proiettore che ha tutte le carte in regole per diventare un best seller in ambito domestico”.

Optoma L1 vanta un valore di luminosità pari a 2500 lumen, un rapporto di contrasto di 1.800.000: 1, compatibilità HDR10 e integra un altoparlante da 20 W con modalità audio cinematografica per un’esperienza sonora coinvolgente. A fronte della completezza e del livello prestazionale di questo videoproiettore laser sorprende anche il pezzo di listino (IVA inclusa) che è stato fissato a 1.999,00€.

Le caratteristiche aggiuntive dell’Optoma L1 comprendono:

• Risoluzione: 4K UHD (3840×2160)

• Luminosità: 2.500 lumen

• Contrasto: 1.800.000:1

• Colore: 100% REC.709, 90% DCI-P3 ampia gamma di colori

• Facile configurazione con correzione a 4 angoli – funzione di deformazione 3×3

• Compatibilità con HDR10

• Adv. Game Mode: tempo di risposta di 27,4ms in 4K a 60Hz e 15,2ms in 1080p a 240Hz

• I/O: tre porte HDMI 2.0