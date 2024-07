Miniconf guarda oltre confine con Cegid

Portare il Made in Italy oltre confine è la missione di Miniconf, azienda italiana specializzata nella creazione e distribuzione di abbigliamento per bambini da 0 a 16 anni. Per riuscire nell’impresa l’azienda ha digitalizzato e ottimizzato i propri punti vendita con Cegid, fornitore europeo di soluzioni di gestione aziendale cloud per la finanza (tesoreria, tasse, ERP), le risorse umane (buste paga, gestione dei talenti), i CPA, la vendita al dettaglio e i settori imprenditoriali. Questa decisione segna un passo fondamentale nella strategia di espansione retail e di internazionalizzazione dell’azienda.

Miniconf: espandersi senza rinunciare a affidabilità, sicurezza e sostenibilità

Fondata nel 1973 da Giovanni Basagni, Miniconf è un’azienda multibrand e multicanale, con una forte presenza in Italia e in oltre 40 Paesi esteri. Con un fatturato di circa 70 milioni di euro nel 2023 e obiettivi di espansione retail ambiziosi che l’hanno portata ad aprire 11 nuovi punti vendita nella prima metà del 2024, Miniconf opera attraverso tre brand principali – Sarabanda, iDO e Minibanda – e tre brand in licenza – Superga Kidswear, Ducati e RoyRoger’s kids. In Italia conta oltre 50 negozi monomarca, 6 outlet e 3 siti ecommerce e serve quasi 1600 multibrand, mentre all’estero è presente con circa 70 punti vendita e shop in shop.

Guidata dai valori di rispetto, lealtà e trasparenza nei confronti delle persone e dell’ambiente, per portare avanti il proprio piano di espansione retail – che vede il brand iDO come principale protagonista – e consolidare la propria presenza all’estero con particolare focus sui mercati europei, Miniconf ha scelto di avvalersi di un partner tecnologico in grado di sostenere la scalabilità del business anche a livello internazionale, senza sacrificare affidabilità, sicurezza e sostenibilità.

Soluzioni innovative per un retail omnicanale

Miniconf ha adottato le soluzioni Cegid Retail per migliorare l’efficienza operativa e la customer experience nei propri negozi, con l’obiettivo di dotare i punti vendita di un software di cassa affidabile, efficiente e di facile utilizzo.

Il progetto di implementazione delle soluzioni Cegid è iniziato a maggio 2021 e ha coinvolto diverse risorse del team IT di Miniconf, oltre a sviluppatori e software house esterne. Il primo negozio pilota è stato avviato a ottobre 2021, seguito da una rapida estensione a ulteriori 39 negozi in un mese, e il rollout è stato completato in soli 2 anni.

“Abbiamo scelto Cegid per la sua solidità e credibilità, oltre che per le sue soluzioni internazionali che ci permetteranno di svilupparci ulteriormente fuori dall’Italia”, dichiara Leonardo Basagni, CFO di Miniconf. “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti fino ad ora e continueremo a collaborare con Cegid per sfruttare al meglio le potenzialità delle loro soluzioni a supporto della crescita e dell’evoluzione del nostro business”.

Le soluzioni Cegid hanno permesso a Miniconf di essere più competitiva e reattiva sul mercato, grazie a una maggiore flessibilità nella gestione dei punti vendita a 360° e a strumenti intuitivi, in grado di semplificare i processi operativi e ampliare le possibilità a disposizione del personale di vendita.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Miniconf, un’azienda che condivide la nostra visione di innovazione e crescita continua al servizio delle persone“, afferma Mario Davalli, Country Manager Eastern & Southern Europe di Cegid. “Le nostre soluzioni sono state progettate per supportare l’espansione e migliorare l’efficienza operativa, consentendo a Miniconf di elevare l’esperienza d’acquisto dei suoi clienti“.

Il progetto di implementazione di Cegid si colloca in un più ampio progetto di digitalizzazione del canale retail in cui Miniconf crede fermamente, per continuare ad alimentare l’espansione del proprio business.

“Ci aspettiamo che Cegid continui a innovare, integrando tecnologie come l’intelligenza artificiale per potenziare ulteriormente l’omnicanalità”, conclude Leonardo Basagni.