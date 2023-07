UBIQUICOM digitalizza il cleaning con ISC

UBIQUICOM, azienda italiana specializzata in soluzioni RTLS (Real-Time Locating System) per la localizzazione e il tracking in tempo reale, indoor e outdoor, di persone, veicoli e asset, ha collaborato con ISC, storica azienda italiana con oltre 40 anni di attività nella distribuzione e manutenzione di macchine per la pulizia professionale, per abilitare lo sviluppo di servizi smart per una gestione intelligente delle macchine per il cleaning.

Le due aziende, partendo dalle rispettive competenze, hanno saputo unire tecnologia e servizi nell’ottica di rispondere alle esigenze di chi gestisce una flotta di macchine per la pulizia, superando gli output dei sistemi di telemetria attualmente presenti sul mercato, grazie all’integrazione e all’elaborazione di dati provenienti dal servizio di assistenza.

Grazie alla piattaforma software Trackvision e all’hardware NeoBox di Ubiquicom, destinati al tracking di veicoli e asset motorizzati di piccole dimensioni, e montati sulle macchine per la pulizia 4.0 proposte da ISC, è possibile la localizzazione dei mezzi, eventualmente anche indoor, la raccolta dei dati di telemetria per misurare diversi parametri di funzionamento, e il controllo degli accessi alle macchine tramite badge RFID.

La piattaforma di analisi dei dati di assistenza e manutenzione, raccolti da ISC nella gestione quotidiana delle macchine per la pulizia, può essere integrata con i dati telemetrici, mettendo a disposizione dati aggregati di alto valore per una gestione consapevole della propria flotta.

La tecnologia Ubiquicom, applicata alle macchine e ai servizi ISC, mette a disposizione dashboard intuitive che permettono all’azienda cliente di aumentare l’efficienza, ridurre le spese, massimizzare il tempo di funzionamento e le dimensioni della flotta, garantire la salute e la sicurezza del personale, ottimizzare le risorse, oltre che

identificare le aree di miglioramento.

“I nuovi servizi smart che stiamo sviluppando con Ubiquicom – spiega Stefano Grosso, CEO di ISC – nascono dall’idea di poter condividere i nostri dati con quelli a disposizione dei clienti 4.0, in un’ottica di una gestione intelligente delle macchine per la pulizia. L’integrazione dei dati del service con i dati operativi delle macchine 4.0 consente la creazione di metriche più avanzate per il controllo di gestione, come costo per ora lavoro, costo per metro quadro, i consumi stimati e altri dati utili per efficientare i processi.”

Stefano Sarasso, CEO di Ubiquicom aggiunge: “Grazie alle soluzioni software e sistemi Ubiquicom, ISC potrà gestire e controllare le flotte di macchinari grandi e piccoli: lavasciuga e lavapavimenti, spazzatrici industriali, aspiratori industriali, ecc. Collaborando, siamo riusciti a creare un’unica piattaforma digitale, avviando un percorso di reale innovazione nel settore del cleaning, e che ci vedrà protagonisti nei prossimi anni.”