Marini Impianti Industriali: RS Components Italia è un partner con cui pianificare il futuro

Da più di vent’anni Marini Impianti Industriali progetta e costruisce impianti di automazione e sistemi elettronici, veri e propri concentrati di innovazione pensati per ambienti ferroviari, industriali, civili e militari. Nata come azienda specializzata nell’elettronica e nell’informatica per le reti di trasporto su rotaia, oggi Marini è una realtà leader in Europa nello sviluppo di applicazioni ad alta affidabilità e nella progettazione di prodotti e sistemi di messa in sicurezza anche per l’ingegneria e la difesa. La sede di Marini Impianti Industriali è ubicata nei pressi di Latina, uno stabilimento di 4mila metri quadri costruito e gestito secondo i più moderni canoni di efficienza e sostenibilità.



La sfida



Per Marini Impianti Industriali, come per altre aziende leader nel settore dell’hi-tech, la difficoltà di conciliare l’orientamento alla crescita a lungo termine con la pianificazione della produzione nel breve periodo – in una fase storica come questa caratterizzata da complessità e da eventi senza precedenti – è una vera e propria sfida. Grandi commesse e scadenze stringenti si trovano a fare i conti con forniture di componentistica non sempre adeguate, in un momento di calo dell’efficienza della rete mondiale dell’approvvigionamento e di conseguenti ritardi di consegna della materia prima, spesso impossibili da prevedere.



Ma se, da un lato, la solidità societaria di Marini, confermata dalla recente acquisizione da parte del fondo Oaktree, non lascia dubbi sulla vision aziendale e sulle capacità di investimento, dall’altro poter contare su distributori affidabili mette al sicuro la produzione. Sono i partner come RS Components a fare la differenza quando occorre rispondere in modo efficace alle esigenze del mercato.



Una recente commessa, fondamentale per soddisfare il principale cliente di Marini Impianti Industriali e in grado di aprire all’azienda nuovi settori di sviluppo e di diversificazione del business, ha richiesto l’acquisto di un ingente quantitativo di Raspberry Pi model 3B+. Una sfida non da poco in cui costi, tempi di consegna e gestione del magazzino avrebbero potuto mettere in difficoltà anche la più resiliente delle organizzazioni. La rodata partnership con RS Components ha consentito a Marini di superare nel migliore dei modi l’impasse, a prova che le aziende sono composte di persone, e sono le persone a fare la differenza.



La soluzione



Il forte know-how di Marini nella realizzazione di sistemi dedicati alla sicurezza è alla base della presa in carico della progettazione e costruzione del nuovo dispositivo dedicato al monitoraggio della stabilità strutturale di edifici e opere ingegneristiche.



“Si tratta di un sistema di controllo che ha il fine di prevenire danni o crolli in caso di sisma o vibrazioni”, sottolinea Claudia De Santis, Responsabile Acquisti di Marini Impianti Industriali. “Un prodotto realizzato originariamente per alcuni tipi di specifiche infrastrutture, ma il cui uso può essere esteso anche al settore dell’edilizia civile, un ambito in cui la necessità di dispositivi di questo tipo è all’ordine del giorno, a traino delle agevolazioni introdotte dagli interventi di ristrutturazione in ottica sicurezza anti-sismica. In poche parole, un mercato in piena espansione.”



“I tempi di consegna della commessa erano stringenti e trovare un distributore in grado di procurarci 30mila Raspberry Pi model 3B+ e altra componentistica a corredo non era semplice”, aggiunge De Santis. Assicurare un approvvigionamento regolare nel corso del tempo non era prevedibile, per non parlare dei problemi di stoccaggio di una così grande mole di dispositivi nel magazzino di uno stabilimento produttivo già a pieno regime.



Il supporto fornito da RS Components è stato decisivo. Oltre al vantaggio economico dell’offerta, RS Components ha puntato sull’opportunità di ovviare il problema della criticità di produzione e di consegna del materiale procurando tutto quanto richiesto in un unico ordine, programmando la ricezione dei 30mila prodotti nei propri spazi di Vimodrone e gestendo la consegna dell’intera quantità a Marini dilazionata in più fasi nel corso dell’anno.



I risultati



Grazie al valore aggiunto della fornitura di RS Components, Marini Impianti Industriali ora è in grado di seguire la tabella di marcia di una produzione fondamentale per la crescita aziendale, rispondendo alle esigenze del suo principale cliente secondo i tempi e le modalità richieste.



L’investimento in componentistica consentirà inoltre all’azienda di industrializzare una parte del progetto per aprirsi verso nuove prospettive di business. “Con il dispositivo che stiamo producendo siamo entrati a pieno regime nel Real Estate e nel settore delle costruzioni”, chiarisce De Santis. “Per noi è stato un passo decisivo verso il futuro che, grazie al nuovo assetto societario, si configura sempre più ambizioso”.



Poter contare su distributori di fiducia risulta, quindi, un vero e proprio punto di partenza. “In un momento difficile come quello che stiamo superando emergono le differenze tra le aziende che si relazionano come semplici fornitori e i veri partner, disposti a fornire un concreto supporto per il business”, conclude De Santis. “Ecco perché RS Components fa parte delle realtà per noi strategiche e sulle quali possiamo contare per pianificare con serenità il futuro”.



“Quando siamo partiti con questo progetto con Marini Impianti non avevamo ancora la certezza delle problematiche di reperibilità di prodotti per l’elettronica che avremmo dovuto affrontare e che sono ancora in corso, ma iniziavamo ad avere la percezione che ci sarebbero potute essere difficoltà nel reperire prodotti come Raspberry Pi. Con estrema trasparenza abbiamo condiviso con il cliente la nostra vision, mettendo a disposizione il nostro servizio di gestione dello stock di prodotto ad alto volume in modo tale da garantire la continuità di fornitura per l’intera commessa, e questo ci ha permesso di costruire una partnership vincente”. Ha dichiarato Marco Beltramo, Sales Director di RS Components Italia, che ha aggiunto: “La gestione dello stock personalizzato è solo uno dei servizi che offriamo ai nostri clienti, spaziando dallo sviluppo di progetti complessi in ambito elettronico e di automazione industriale, alle soluzioni di e-Procurement per l’efficientamento dei processi di acquisto, sino alle soluzioni di inventory on site in Kanban, aree di stoccaggio prodotti nelle sedi dei nostri clienti di cui gestiamo il refill dello stock, assicurando una semplificazione dei processi di acquisto con evidenti ritorni in termini di savings”.