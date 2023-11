Diodes premia Avnet Silica come Best Distributor – Europe

Avnet Silica, società Avnet, è stata nominata Best Distributor – Europe di Diodes Incorporated, in occasione della sua Global Distributor Conference 2023.

Oltre a sottolineare il ruolo che svolgono i distributori ai fini del successo globale di Diodes, l’evento è stato un’occasione per confrontarsi su nuove idee e per celebrare le relazioni in corso. Diodes è uno dei principali fornitori mondiali di semiconduttori analogici, discreti, logici e a segnali misti rivolti ai mercati automotive, industriale, dell’informatica, dell’elettronica di consumo e delle comunicazioni.

Avnet Silica si è aggiudicata il riconoscimento di Best Distributor – Europe 2023 per avere offerto il contributo più rilevante alla crescita delle vendite e per i migliori risultati ottenuti in termini di Demand Creation grazie alla mole di opportunità generate e vendite associate a questi progetti.

È stato inoltre riconosciuto il successo della collaborazione in tutta Europa, collaborazione che ha permesso di aumentare la notorietà del marchio Diodes e di mettere in risalto i principali prodotti e applicazioni dell’azienda presso un’ampia e crescente base di clienti.

“Siamo lieti di essere stati nominati Best Distributor – Europe dal nostro partner Diodes”, ha affermato Gilles Beltran, Presidente di Avnet Silica, in occasione dell’assegnazione del premio. “Diodes è un fornitore globale di prodotti standard specifici per applicazioni di alta qualità e siamo orgogliosi di essere premiati come partner di eccellenza. Auspichiamo di continuare a consolidare il nostro rapporto con il fornitore e di sviluppare ulteriormente la nostra offerta di prodotti ai clienti”.