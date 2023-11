Impianti a Fiera Sicurezza 2023

Impianti, System Integrator e-Business Developer attivo nei settori ICT (Information & Communication Technology), Audio/Video, E-commerce, Healthcare e Difesa, sarà presente presso Rho Fiera, dal 15 al 17 Novembre alla manifestazione ‘Sicurezza 2023’, riconosciuta tra le più importanti fiere in Italia e in Europa dedicate al mondo del security & fire (Padiglione7, Stand T20).

‘Sicurezza’ è la fiera di riferimento del settore, un vero hub internazionale per il mercato europeo. Si stima, infatti, che ogni anno partecipino circa oltre 300 aziende per incontrare una ricca platea di oltre 20.000 visitatori specializzati provenienti dall’Italia e dall’estero.

In questi ultimi anni i trend del settore riguardano in particolare la digitalizzazione, i nuovi sistemi intelligenti, integrati e customizzati, smart-building e smartcity, uniti al tema cross-settoriale della sicurezza dei dati.

Con l’obiettivo di confermare la propria vocazione di scouting di mercati e prodotti e per rispondere in modo puntuale ed efficace alle aspettative di un mercato in continua evoluzione, Impianti ha scelto di prendere parte a questo importante evento per presentare al proprio stand le soluzioni proposte da rinomati partner quali: Verkada, azienda statunitense specializzata in soluzioni cloud di sorveglianza e controllo “full cloud” che sfruttano l’intelligenza artificiale, Cradlepoint (Gruppo Ericsson), leader mondiale nelle soluzioni edge Wireless WAN 5G e 4G, Siemon storica azienda americana che progetta sistemi di cablaggio per qualsiasi tipo di rete ed infine SimonsVoss Technologies rinomato brand europeo produttore di sistemi di chiusura digitali per il controllo accessi wireless, ideale per gestire varchi di interi edifici assicurando elevati standard di sicurezza e affidabilità.

Simone Lo Russo, Amministratore Delegato di Impianti, ha così commentato: “Secondo i dati riportati da Anie Sicurezza, nel 2022 il settore della sicurezza ha registrato in Italia un fatturato pari a 3,3 miliardi di Euro, segnando un +11,4% di incremento rispetto al 2021. Nel primo semestre del 2023 questo trend di crescita risulta confermato, condizionato anche dalle macro-tendenze in materia di cybersecurity – che non costituisce più solo un problema informatico – la sua evoluzione, infatti, rappresenta oggi la sfida cardine nella gestione dei rischi e delle prestazioni aziendali. Prendere parte ad un appuntamento di rilievo come ‘Sicurezza 2023’ conferma la nostra naturale vocazione nell’individuare mercati in forte crescita. La nostra trentennale esperienza nella progettazione e nell’implementazione di infrastrutture complesse, unita alla qualità dei prodotti dei nostri affermati partner ci consentono di offrire un’articolata gamma di soluzioni tecnologiche d’avanguardia efficaci e affidabili, in linea con i nuovi trend e le attese degli operatori”.