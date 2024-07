Aerospazio Tecnologie ottimizza i processi d’acquisto con RS Italia

RS Italia, marchio commerciale di RS Group, fornitore omnicanale globale di prodotti e soluzioni in ambito MRO (Maintenance, Repair, Operation) per clienti industriali, annuncia che l’azienda Aerospazio Tecnologie ha scelto la soluzione RS Purchasing ManagerT per modernizzare il processo d’acquisto, digitalizzando, semplificando ed efficientando la gestione degli ordini.

Le esigenze di Aerospazio Tecnologie

Fondata nel 2000 con l’obiettivo di fornire un servizio di testing altamente qualificato, Aerospazio Tecnologie è un’azienda specializzata in ricerca e sviluppo sulla propulsione spaziale elettrica, test di performance e durata dei propulsori spaziali elettrici, analisi EMI/EMC di sistemi operanti in vuoto e termovuoto. Ad oggi, l’azienda si sviluppa su 5.000 metri quadrati, tra laboratori e uffici, e dispone di dieci Vacuum Test Facility, specificamente progettate per i test di propulsione spaziale.

Da sempre, per la manutenzione dei propri impianti e per il rifornimento dei laboratori tecnici, Aerospazio Tecnologie si è affidata a metodi tradizionali per l’approvvigionamento di prodotti e componenti, effettuando ricerche manuali su varie piattaforme e-Commerce.

Col passare del tempo e con l’aumento delle dimensioni e delle necessità aziendali, però, questo processo d’acquisto si è dimostrato lungo e complesso. Senza contare che mancava di efficienza nella razionalizzazione dell’approvvigionamento e nella gestione dei fornitori, comportando un notevole investimento di tempo e risorse, oltre a un alto rischio di errori e richieste di materiali inadeguati.

“Quando si tratta di approvvigionamento, non siamo soliti fare un carrello unico. Ogni responsabile di progetto può acquistare in qualsiasi momento le componenti di cui necessità”, commenta Giulio Betti, Electrical Project Engineer di Aerospazio Tecnologie. “Se da un lato questa tendenza permette ai dipendenti di essere autonomi nella gestione dei singoli progetti, dall’altro rende difficile monitorare la qualità e l’andamento degli ordini, così come monitorare la spesa totale”.

Da qui, l’esigenza di modernizzare il processo d’acquisto implementando la soluzione RS PurchasingManager, ovvero uno strumento web-based che permette di semplificare e automatizzare tutte le attività legate agli acquisti, e che, inoltre, garantisce molteplici livelli di autorizzazione, controllo del budget, verifica delle disponibilità, gestione dei centri di costo, configurazione di ordini aperti con plafond di spesa e rendicontazione.

Cosa permette di ottenere RS PurchasingManager

RS PurchasingManager consente ad Aerospazio Tecnologie anche di accedere all’intero assortimento RS 24 ore su 24 e di avere la certezza di monitorare la spesa in qualsiasi momento. In questo modo progettisti, manutentori e tecnici possono trovare rapidamente tutto ciò di cui hanno bisogno, effettuando gli ordini a condizioni garantite.

Infine, grazie a RS PurchasingManager, è possibile gestire i processi di acquisto in piena compliance alle policy aziendali. Questo strumento, infatti, permette ad Aerospazio Tecnologie di monitorare il processo d’acquisto impostando i limiti di spesa e disegnando i flussi di approvazioni degli ordini, assegnando i centri di costo e riducendo le non conformità.

“Sono tre anni che abbiamo inserito RS PurchasingManager all’interno nel nostro processo d’acquisto e ormai è diventato uno strumento indispensabile”, spiega Giulio Betti. “All’inizio, lo apprezzavo perché mi permetteva di accedere rapidamente all’intero catalogo RS, di confrontare i prodotti, le offerte e i costi. Poi, mi sono reso conto che questo strumento aveva un altro risvolto positivo: il risparmio di tempo”.

RS PurchasingManager, infatti, permette ad Aerospazio Tecnologie di snellire le attività del responsabile dell’ufficio acquisti, permettendo a chi deve effettuare l’ordine di scegliere e completare il processo autonomamente e sollevando il responsabile dall’eventualità di commettere errori o di richiedere prodotti inadeguati.

Tutto ciò a vantaggio dei tecnici di progetto, che ricevono in tempi rapidissimi quanto ordinato e non corrono il rischio di rallentamenti per mancanza di strumenti necessari o per scorte insufficienti di materiale a elevato consumo.

Inoltre, questo strumento permette di consultare dei report online dove è possibile reperire informazioni sull’analisi della spesa e sui trend, dove è anche possibile effettuare il tracciamento dei singoli ordini e vedere eventuali modifiche apportate prima dell’approvazione finale. Parallelamente, RS PurchasingManager utilizza lo storico a 13 mesi per analizzare i dati d’acquisto e individuare opportunità di ottimizzazione.

“RS Italia è sempre stato un ottimo partner e il rapporto con Aerospazio Tecnologie si è evoluto nel tempo. Ad oggi, è il nostro fornitore principale di componentistica elettronica e, grazie all’ampio catalogo, è in grado di supportarci sia durante le fasi di manutenzione sia in quelle di ricerca e sviluppo”, afferma Giulio Betti.

La partnership tra Aerospazio Tecnologie e RS Italia continuerà anche in futuro: l’azienda infatti sta valutando di implementare altri servizi di RS, al fine di migliorare la gestione del magazzino per prodotti a basso valore e ad alta rotazione.

L’offerta di RS Italia

RS Italia propone una gamma di oltre 750.000 articoli, disponibili in 24/48 ore. La proposta si basa su partnership con i top brand del settore, con un’attenzione particolare al mercato italiano, e sulle soluzioni RS PRO, marchio di proprietà del Gruppo RS.

Nello specifico, la gamma RS PRO propone una vasta scelta di articoli e componenti di qualità per la manutenzione di ogni impianto. Il Sigillo di Approvazione RS PRO è garanzia di prodotti rigorosamente testati, ispezionati e controllati secondo gli standard più esigenti del settore industriale.

L’offerta RS Italia risponde anche a diversi requisiti di ecosostenibilità e standard etici, grazie alla gamma di prodotti Better World. In particolare, questa categoria raggruppa soluzioni che possiedono certificazioni di sostenibilità ambientale e sicurezza per la salute, rendendo la scelta di opzioni più green semplice e trasparente.

“RS Purchasing Manager non è solo uno strumento di gestione degli ordini, ma una soluzione completa che migliora l’efficienza operativa e la trasparenza nel processo d’acquisto. Siamo lieti di vedere come Aerospazio Tecnologie stia beneficiando di questa implementazione, ottimizzando le proprie risorse e aumentando la produttività”, conclude Marco Beltramo, Sales Director di RS Italia.