RS Italia: dove sostenibilità e innovazione vanno di pari passo

La sostenibilità è ormai una colonna portante delle aziende. Essere “green” è una prerogativa per avere successo nel mondo del business. Il consumo di un determinato bene è legato ai criteri di sostenibilità che un’azienda adotta e, per questo, il successo è strettamente legato al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. RS Italia, marchio commerciale di RS Group, fornitore omnicanale globale di prodotti e servizi per clienti industriali, si impegna a dare il proprio contributo per un mondo migliore. In questo Rapporto di Sostenibilità, RS Italia presenta con la massima chiarezza gli obiettivi raggiunti, i propri successi e le sfide da affrontare.

Gli obiettivi futuri di RS Italia

Il piano d’azione ESG “For a Better World_Per un mondo migliore”, elaborato da RS Group, è il catalizzatore del percorso green di RS Italia che nel suo Rapporto di Sostenibilità racconta il proprio approccio e impegno verso la risoluzione di alcune delle maggiori sfide di questi tempi: il cambiamento climatico, la necessità di sviluppare competenze tecniche e innovative, la promozione della diversità e l’inclusione.

“Attraverso il nostro piano d’azione ESG vogliamo raggiungere risultati straordinari per un mondo migliore. In questo senso, ci impegniamo ad essere un’azienda sostenibile e a creare una sinergia tra i dipendenti, i clienti, i fornitori e le comunità locali. Il Rapporto di Sostenibilità riassume il nostro impegno concreto per contribuire a una società più inclusiva e a una crescita equa, rispettando l’ambiente e l’ecosistema che ci ospita”, spiega Diego Comella, Managing Director di RS Italia.

Il Rapporto di Sostenibilità Generale 2023 “Per un mondo migliore” individua e analizza, secondo una strategia data driven, i temi materiali più rilevanti per gli stakeholder e propone una valutazione d’impatto dell’azienda sull’ambiente e sull’uomo. Per RS Italia, il Rapporto diventa così strumento per misurare e verificare concretamente la correttezza del percorso intrapreso dall’azienda, individuare le criticità e definire le linee guida per i prossimi anni.

In particolare, il Rapporto 2023 di RS Italia affronta i principali temi della sostenibilità:

ambientale , con la riduzione e compensazione delle emissioni di gas serra Scope 1, 2, 3 entro il 2030;

, con l’implementazione di soluzioni, prodotti e servizi a basse emissioni; sociale, con progetti di Corporate Social Responsibility e la promozione di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli aziendali.

Verso il net zero entro il 2030

In qualità di player del settore industriale, RS Italia svolge un ruolo importante nel promuovere la sostenibilità, per questo si impegna a raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2030. In particolare, ha fissato degli Science-Based Target (SBT) in riferimento alle emissioni Scope 1, 2 e 3 che comprendono l’impegno a ridurre le emissioni dirette del 75% entro il 2030, rispetto i livelli 2019/20. Inoltre, al di là delle operazioni dirette, l’azienda si impegna a collaborare con i clienti e i fornitori al fine di aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità, in modo tale da riuscire a garantire le zero emissioni in tutta la catena del valore entro il 2050.

“Oggigiorno, le aziende devono essere consapevoli dell’importanza di un approccio olistico, che non solo riduca i costi operativi ma contribuisca anche a preservare l’ambiente e migliorare la reputazione aziendale. In questo contesto, la sostenibilità è una pietra miliare. La scelta di fornitori e materiali sostenibili, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e la gestione responsabile dei rifiuti sono aspetti fondamentali, perché non solo permettono di preservare il pianeta ma possono anche attrarre clienti che cercano prodotti e servizi eco-friendly”, commenta Diego Comella.

I prodotti sostenibili “Better World”

Sotto questo aspetto, di recente RS Italia ha lanciato i prodotti Better World: un’iniziativa che mira a mettere in evidenza i prodotti sostenibili all’interno del proprio catalogo. Attraverso un’etichettatura speciale sono stati indicati quei prodotti che possiedono certificazioni e prove di una maggiore sostenibilità ambientale e sicurezza per la salute, rendendo così la scelta di opzioni più verdi non solo accessibile, ma anche trasparente e semplice. Con il lancio dell’iniziativa dei prodotti Better World, RS Italia ha voluto sottolineare il proprio impegno non solo verso un business di successo, ma verso un futuro in cui sostenibilità e innovazione vanno di pari passo.

“Collaboriamo con migliaia di fornitori per promuovere gli acquisti etici e migliorare le loro prassi di lavoro, perché solo agendo insieme possiamo essere artefici di un cambiamento positivo per l’ambiente, le persone e le comunità”, puntualizza Diego Comella.

La ricerca di soluzioni e prodotti green cresce insieme all’attenzione alla Corporate Social Responsibility. In tal senso, l’obiettivo di RS Italia è creare un ciclo virtuoso che celebri l’unicità di ogni individuo attraverso un approccio diversificato nella gestione delle Risorse Umane, garantendo in questo modo pari opportunità di crescita professionale per ciascun membro del team aziendale.

Negli ultimi anni, RS Italia ha intrapreso un percorso finalizzato alla sostenibilità, alla centralità delle persone e alla salvaguardia delle comunità in cui opera, questo Rapporto di Sostenibilità è una rendicontazione periodica in grado di individuare e superare le criticità e di valorizzare le innovazioni e le best practice più virtuose.