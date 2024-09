Avnet Silica rafforza le prestazioni di cybersecurity per supportare i clienti e garantire la conformità al Cyber Resilience Act

Avnet Silica, ha illustrato la propria strategia e le competenze offerte ai clienti per supportarli nel garantire il rispetto dell’European Cyber Resilience Act, la cui adozione formale è prevista nel corso dell’anno. L’azienda propone ora una serie completa di servizi di provisioning e gestione dei dispositivi presso il proprio avanzatissimo Logistic Centre e il più grande European Product Modification Centre a Poing, in Germania, dove vengono implementate soluzioni sicure e conformi alle norme.

Il Cyber Resilience Act impone norme armonizzate relative all’immissione sul mercato dell’Unione europea di prodotti che prevedono la presenza di elementi digitali privi di vulnerabilità note e la massima protezione in termini di sicurezza digitale durante l’intero ciclo di vita. I produttori devono documentare accuratamente le specifiche del prodotto, rispettare gli standard di protezione informatica dell’UE, effettuare delle valutazioni dei rischi, chiarire i dettagli dell’approvvigionamento del software e definire una strategia contro le violazioni della sicurezza. Parallelamente, il quadro giuridico impone l’autenticazione dei dispositivi, la gestione dell’identità e dell’accesso, nonché la riservatezza e l’integrità dei dati memorizzati e trasmessi.

Per aiutare gli OEM a comprendere e a prepararsi meglio al rispetto della conformità CRA, per tutto ottobre 2024 gli esperti e i fornitori partner di Avnet Silica hanno organizzato una serie di cinque workshop a livello EMEA. Le località includono Spagna, Italia, Repubblica Ceca e Polonia. Avnet Silica offre una gamma di soluzioni dei propri fornitori che assicurano agli sviluppatori gli strumenti e le tecnologie necessarie per il rispetto della conformità al Cyber Resilience Act, aumentando la cybersecurity e l’affidabilità dei loro sistemi embedded e dei dispositivi IoT.

Le soluzioni proposte includono:

STMicroelectronics: STM32Trust è un set di soluzioni di sicurezza basato sulla tecnologia Arm® Trustzone-M e -A per la famiglia di MCU e MPU STM32.

NXP Semiconductors: NXP EdgeLock è una suite progettata per migliorare la sicurezza dei dispositivi connessi a livello edge. La gestione remota dei dispositivi è disponibile tramite Avnet Silica attraverso EdgeLock2GO.

Renesas: Concentrandosi sui sistemi embedded, le soluzioni di sicurezza Renesas forniscono funzionalità di protezione hardware integrate nei propri microcontrollori supportate dal DLM Server Tool, una soluzione per l’iniezione di chiavi di sicurezza.

Microchip: La Microchip Trust Platform offre elementi di protezione (ATECC608 e TA100) e soluzioni integrate quali PIC32CM e ATECC608.

Witekio: Witekio è un partner on-demand di Avnet Silica specializzato in software e servizi di protezione personalizzati. La società offre tra l’altro workshop sulla cybersecurity e una serie di servizi Linux fast-track.

Keyfactor: Keyfactor è un fornitore di servizi di protezione che combina software Public Key Infrastructure (PKI) e Certificate Authority (CA) con la gestione end-to-end dell’identità dei dispositivi elettronici.

“In qualità di partner strategico dei nostri clienti, la nostra missione è quella di fornire gli strumenti e i servizi scalabili necessari per garantire che i loro dispositivi siano non solo conformi ma anche allineati al livello di sicurezza più elevato richiesto dalla relativa classificazione di prodotto”, ha affermato Romain Tesniere, Business Development Manager Connectivity & Security, Avnet Silica. “La supervisione della gestione e del provisioning dei dispositivi all’interno della nostra struttura offre ai clienti il totale controllo su cosa e come viene eseguito il processo. Le nostre soluzioni scalabili, sia internamente, sia in linea di produzione, sia direttamente sul campo, aiutano a colmare il divario tra la vasta gamma di strumenti offerti dai nostri fornitori di fiducia e le esigenze specifiche dei clienti”.