Computer Gross e IBM inaugurano un nuovo Competence Center

Molte organizzazioni, appartenenti ad ogni tipo di settore, vogliono implementare progetti di Intelligenza Artificiale (AI) Generativa per migliorare processi e produttività. Per intraprendere questo percorso trasformativo in modo etico e responsabile, hanno bisogno del supporto di professionisti specializzati. Computer Gross, specialista in Italia nella distribuzione a valore, annuncia un Competence Center, a disposizione dell’ecosistema dei Business Partner in Italia, dedicato a IBM watsonx. IBM watsonx è la piattaforma di AI generativa e dati di IBM per le aziende, che accelera lo sviluppo e la scalabilità di un’AI affidabile, fornendo la visibilità e la governance necessarie per utilizzare l’AI in modo responsabile.

Computer Gross promuove un uso consapevole dell’AI

Il Competence Center si propone di promuovere l’utilizzo dell’AI generativa nel mercato italiano. Obiettivo creare una vera e propria rete di operatori pronti a investire, insieme a Computer Gross, in questa tecnologia trasformativa attraverso la formazione, la certificazione e la realizzazione di casi d’uso già pronti per i principali segmenti di mercato. Il Competence Center accompagnerà così le aziende in un percorso virtuoso di adozione consapevole dell’AI a supporto del business, ma anche a beneficio delle persone e del Paese.

IBM watsonx implementa e integra efficacemente l’AI nei processi aziendali, gestisce tutte le fonti di dati e accelera i flussi di lavoro dell’AI migliorando la produttività e riducendo i rischi, in modo etico e responsabile, in linea con le principali normative come l’EU AI Act. Il tutto su un’unica piattaforma.

La collaborazione con IBM sfrutta anche la formazione, le competenze e le risorse tecnologiche di IBM per creare casi d’uso e fornire l’accesso a modelli di base e best practice per assistere i progetti dei clienti che utilizzano la piattaforma watsonx.

Dichiarazioni

“L’intelligenza artificiale è al centro della strategia di IBM, e si concretizza nella piattaforma di AI generativa watsonx, pensata per tutte le tipologie di aziende, e che fa dell’affidabilità, della governabilità e della trasparenza i suoi valori differenzianti”, ha dichiarato Stefania Asti, Data&AI Software Sales Director IBM Technology Italy. “L’iniziativa che Computer Gross ha deciso di promuovere, è in linea con l’impegno di IBM ad essere sempre più vicina alle imprese del territorio, a sostenere la loro capacità di trasformazione digitale e a garantire la possibilità di adottare soluzioni di AI che fino a poco tempo fa erano accessibili solo alle grandi aziende.”

“L’intelligenza artificiale, soprattutto nella sua declinazione generativa, sta cambiando molto velocemente logiche di business, lavoro e collaborazione. Farsi trovare pronti diventa un fattore imprescindibile.” – afferma Gianluca Guasti, General Manager Value Business & Marketing Director Computer Gross – “Come Computer Gross ricopriamo ormai da diversi anni il ruolo di abilitatore e questo comporta grandissime responsabilità nei confronti dei nostri Partner. Abilitatori di business, di valore, di competenze. Per questo motivo, una volta presa consapevolezza della pervasività dell’AI diventa immediatamente necessario indirizzarne sul mercato tutte le peculiarità e capacità. Serve un coinvolgimento attivo dell’ecosistema e anche la capacità di abilitare il corretto mix con IBM, che sarà protagonista di questo trend. Servono le competenze e le conoscenze per tradurre tutto questo in opportunità, necessità e vantaggi per le aziende e i partner. La nostra storia con IBM inizia ben 30 anni fa e ci ha permesso di operare sempre con successo e di presentare all’ecosistema dei Partner le migliori soluzioni ed innovazioni tecnologiche. Questo Competence Center, come ormai da tradizione, rappresenta l’ennesimo traguardo a fianco di IBM per guidare il mercato italiano”.