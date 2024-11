DM: accordo di distribuzione con Mirve per la Suite dmp

DM Management & Consulting – azienda del Gruppo TXT e-solution – ha stretto una partnership con Mirve per la distribuzione della Suite dmp, la digital solution proprietaria rivolta alle aziende manifatturiere.

Mirve è un’azienda digitale che unisce le visioni di Cadtec Srl e Fincad Srl, due importanti player nel settore della gestione dei processi aziendali. Mirve si propone come partner a 360 gradi per la digitalizzazione delle imprese in ambito discrete manufacturing, process manufacturing e servizi. L’azienda vanta veri e propri consulenti digitali con competenze tecnico-informatiche e in materia di gestione aziendale.

L’accordo di distribuzione della Suite dmp con Mirve permetterà a DM di soddisfare le richieste di mercato in maniera più rapida ed efficiente.

“Il mondo della manifattura richiede sempre più soluzioni integrate con alti contenuti tecnologici. È necessaria una combinazione tra professionalità e cultura aziendale che possa generare ritorni economici, anche nel breve periodo.” Commenta Stefano Massari, Account Executive Manager di DM “Mirve è riconosciuta tra le più importanti nel settore della consulenza e gestione dei processi di progettazione grazie alla soluzione PRO.FILE, questa nostra partnership rappresenta la risposta a questa esigenza del mercato. Le aziende considerano gli investimenti in tecnologie software come un aspetto strategico di competitività di mercato. Con l’integrazione della soluzione PROF.FILE con la nostra Suite dmp si introduce un vantaggio competitivo, consentendo di integrare la produzione con gli uffici tecnici e progettuali.”

Stefano De Toni, CEO di Mirve, aggiunge: “Siamo felici di aver raggiunto questo accordo con DM Management & Consulting che ci permetterà di ampliare il nostro portfolio con la suite DM, una delle piattaforme applicative più performanti in ambito MOM/MES. Siamo certi di aver incontrato un partner che condivide la nostra stessa visione e propensione all’innovazione. Questo ci permette di guardare al domani con ancora più ottimismo ed entusiasmo”.

La Suite dmp è la soluzione DM che è in grado di monitorare e gestire a 360° il reparto produttivo. Oltre a provvedere alla raccolta dei dati dalle macchine di produzione e a interconnetterli, permette di pianificare le attività, controllare la manutenzione, gestire la qualità e la tracciabilità e molto altro ancora grazie alla sua modularità e scalabilità. La Suite dmp è in grado di adattarsi a ogni logica di fabbrica e a migliorare ed efficientare la produzione.