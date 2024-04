Ingecom Ignition ed Axonius migliorano la visibilità dell’infrastruttura digitale

Ingecom Ignition, società di Exclusive Networks, distributore a valore aggiunto (VAD) specializzato in soluzioni di cybersecurity IT, OT/ICS, IoT, IMoT e cyber intelligence, ha firmato un accordo di distribuzione per Italia, Spagna e Portogallo con Axonius, specialista nella gestione degli asset di cybersecurity e nella gestione SaaS. La partnership consente alle imprese di accedere a soluzioni leader del settore che forniscono un modo semplice ed efficace per controllare la complessità e l’espansione dell’infrastruttura digitale, garantendo al contempo la sicurezza dei sistemi.

Axonius offre un valore aggiunto immediato alle aziende che cercano di gestire la complessità e il rischio mentre lavorano per districarsi tra un numero crescente di dispositivi, utenti, servizi cloud, software e applicazioni SaaS. Collegandosi a centinaia di fonti di dati, l’azienda fornisce ai team IT e di sicurezza un inventario completo delle risorse, aiuta a scoprire le lacune di sicurezza e attiva azioni di risposta automatiche ogni volta che le risorse si discostano da policy, controlli e aspettative.

Javier Modúbar, CEO di Ingecom Ignition, commenta che: “L’accordo per il Sud Europa con Axonius completa la nostra offerta includendo un fornitore leader nelle tecnologie CAASM e SSPM che riunisce in un’unica piattaforma più di 900 integrazioni con diversi produttori, consentendo un’unica visione degli asset e delle minacce. Molti di questi adattatori provengono da fornitori che Ingecom Ignition ha già in portafoglio, a complemento della strategia Cyber che forniamo“.

Dopo l’arrivo di BeyondTrust nel portfolio di Ingecom Ignition come fornitore già operante con Ignition, Axonius sigla ora una partnership con il VAD per coprire geograficamente buona parte dell’area mediterranea, come Spagna, Italia e Portogallo.

“Dalle Fortune 500 agli innovatori emergenti, le aziende e i partner di tutto il mondo si affidano ad Axonius per ottenere contesto, visibilità e controllo, rendendo più efficienti ed efficaci tutti gli altri processi e strumenti di sicurezza“, continua Mark Daggett, vicepresidente dei canali e delle alleanze mondiali di Axonius. “Il nostro accordo con Ingecom Ignition espande in Italia, Spagna e Portogallo la nostra disponibilità a un maggior numero di realtà aziendali in tutti i settori che stanno lottando con la crescente complessità dell’IT“.

Axonius è stato il pioniere della categoria emergente della gestione della superficie di attacco delle risorse informatiche (CAASM), che Gartner ha identificato nel suo Hype Cycle for Network Security come in crescita e con una penetrazione del mercato in aumento. È stato anche il primo a combinare il valore commerciale della gestione SaaS con le capacità della gestione della postura di sicurezza SaaS per fornire un approccio differenziato e leader del settore. Questo livello di innovazione della leadership garantisce ai partner un’opportunità sostanziale di espandersi nel mercato e di lavorare per risolvere le sfide dei clienti.

Partner Program correlato di Axonius

Axonius sta costruendo un ecosistema per favorire il successo dei partner tecnologici e dei loro clienti. Fornendo una visione d’insieme di come ogni asset viene gestito e protetto, i partner possono condurre conversazioni più strategiche con i clienti, diventando consulenti di fiducia per un successo a lungo termine.