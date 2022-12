Ivanti annuncia nuove nomine per il coordinamento del canale

Ivanti , fornitore della piattaforma di automazione Neurons che rileva, gestisce, protegge e supporta gli asset IT dal cloud all’edge, ha nominato Michelle W. Hodges in qualità di Senior Vice President, Global Channels and Alliances e John Beuchert Vice President, assume il ruolo di Global Partner Programs and Strategy. Beuchert e Hodges entrano in Ivanti per promuovere le strategie di canale e per consentire ai partner di valorizzare con i rispettivi clienti la gamma completa di funzionalità disponibili in Ivanti Neurons.

“Siamo entusiasti che Michelle e John si uniscano alla società con l’obiettivo di potenziare le relationship con i partner e consolidare ulteriormente il nostro ecosistema” ha dichiarato Dennis Kozak, Chief Operating Officer di Ivanti. “Entrambi vantano una significativa esperienza nella gestione operativa del canale e una comprovata capacità di esecuzione. L’offerta di Ivanti Neurons crea un’opportunità significativa per i partner in diversi mercati, per generare valore e soddisfare al meglio le esigenze dei clienti”.

Michelle Hodges ha maturato un’esperienza internazionale operando con aziende in fase di ampliamento globale, sia per quanto riguarda le strategie operative che nel go-to-market. Hodges si è specializzata lavorando in aziende come Microsoft, VMWare e Business Objects, contribuendo alla realizzazione di canali globali, servizi e opportunità di collaborazione, mentre recentemente ha guidato il business del canale di GitLab nel periodo di quotazione in borsa. Ha conseguito un MBA. in International Management e un Master in International Policy Studies presso il Monterey Institute of International Studies e si è laureata in Letteratura e Filosofia francese presso il Whittier College.

“Sono entusiasta di unirmi a di Ivanti e di lavorare per creare valore per la nostra comunità dei partner”, ha dichiarato Hodges. “Il programma per i partner di Ivanti offre enormi opportunità e il mio obiettivo primario sarà quello di costruire sulle fondamenta della strategia dell’ecosistema e di espandere i nostri programmi in tutto il mondo. Mi impegno a promuovere l’impatto di Ivanti creando valore e redditività attraverso le nostre strategie, i progetti e i processi di Go-To-Market”.

Beuchert è un esperto di canale che ha guidato la crescita delle vendite attraverso la realizzazione di relazioni efficaci intorno alle strategie di canale globale, all’analisi e ai programmi basati sugli incentivi, con un forte background nelle soluzioni SaaS e delle aziende incluse nella lista Fortune 500. Recentemente è stato Global Head of Partner Programs and Operations di Freshworks e ha ricoperto ruoli di leadership nel settore del canale con brand come Citrix, CA, Veritas e Symantec. Beuchert ha conseguito un MBA in Business and Entrepreneurship presso il Westminster College e un BSEE in Ingegneria Elettrica presso la University of Central Florida.

“In Ivanti ho l’opportunità di sviluppare una solida comunità che potrà avere un impatto reale per partner e clienti”, ha dichiarato Beuchert. “Sono stato attratto dalla cultura di collaborazione e dalle molteplici opportunità che si respirano in Ivanti e sono pronto a trasferire questa stessa cultura alla community dei nostri partner. Ivanti ha le soluzioni giuste per aiutare le organizzazioni a risolvere i problemi che si presentano nell’odierno ambiente di lavoro ibrido e a soddisfare le esigenze dei team IT e dei dipendenti.”

Il programma per i partner di Ivanti è stato ideato con la convinzione generale che insieme si migliora. I partner Ivanti ricevono accesso esclusivo a risorse, strumenti e collaborazioni per far crescere le attività. Ivanti sta intensificando costantemente gli investimenti nelle partnership, offrendo maggiori vantaggi e supporto attraverso il Partner Program. Ivanti offre ai partner un’opportunità unica per far sviluppare il business fornendo soluzioni leader di mercato a clienti di ogni dimensione in tutto il mondo.