Kyocera Document Solutions rinnova le certificazioni ISMS

Kyocera Document Solutions, specialista globale nelle soluzioni per la gestione documentale, ha rinnovato la certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (Information Security Management System Certificate – ISMS) e il certificato ISMS Cloud Security (ISMS Cloud Security Certificate), potenziando la cybersecurity dell’azienda.

Dopo essere stata accreditata con la “Certificazione ISMS Cloud Security” nel 2017, Kyocera Document Solutions Inc. (Presidente: Hironori Ando) ha esteso l’ambito di accreditamento a tutte le Divisioni Software R&D, un sottogruppo della Divisione Corporate R&D, per essere accreditata con i Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS). Questo processo è iniziato nel 2021 e mira a migliorare la sicurezza delle informazioni e del cloud dell’organizzazione.

La società si è sottoposta all’ispezione per il rinnovo nel mese di settembre 2023, il terzo anno da quando l’azienda è stata accreditata con la certificazione. Il processo di rinnovo di questi certificati è stato completato con successo.

“La sicurezza dei dati è un aspetto fondamentale per i professionisti di oggi”, ha affermato Takuya Marubayashi, Presidente di Kyocera Document Solutions Europe, B.V. “Con il rinnovo di questi certificati, la nostra azienda ha dimostrato ancora una volta che la sicurezza è la nostra caratteristica distintiva e un elemento a cui diamo priorità nella nostra ricerca di innovazione”.

Con il crescente numero di attacchi mirati e di ransomware, la società si impegna a rafforzare il proprio ISMS per garantire una sicurezza completa delle informazioni e del cloud attraverso un’adeguata valutazione dei rischi.

Kyocera Document Solutions continuerà a impegnarsi per il miglioramento della qualità dei servizi di soluzioni documentali attraverso i certificati ISMS, con l’obiettivo di proteggere i dati e le risorse informative dei clienti, contribuendo alla crescita del loro business.

