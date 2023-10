Kyocera: la stampa in un mondo che cambia

Kyocera Document Solutions ha reso disponibile il nuovo sistema multifunzione A4 a colori TASKalfa MA4500ci e le stampanti ECOSYS PA4500cx e TASKalfa PA4500ci. Quest’ultima è la prima stampante HyPAS della gamma Kyocera ed è in grado di offrire un’elevata personalizzazione del sistema con soluzioni integrate.

L’unico modo per gestire il cambiamento in un mondo in continua evoluzione è la tecnologia. I nuovi sistemi dal design compatto consentono ad aziende e professionisti di migliorare i flussi documentali per renderli più efficienti e sicuri, mantenendo bassi i costi di gestione.

Con un tempo di prima copia ridotto, velocità di stampa che arriva fino a 45 pagine A4 al minuto e una risoluzione di 1.200 dpi, i sistemi di stampa permettono un’operatività immediata fin dal primo momento di utilizzo. Per esigenze avanzate di digitalizzazione, questi dispositivi offrono capacità di scansione ad alte prestazioni, grazie all’elevata capacità dell’alimentatore di originali e alla notifica in caso di rilevamento errato degli originali, alla prevenzione dei difetti dell’immagine e al recupero degli inceppamenti carta. Funzioni di stampa e scansione di documenti di dimensioni non standard, come ricette mediche, ricevute, bolle di consegna o banner, rendono efficienti i flussi documentali di ambienti di lavoro moderni quali, per esempio, l’ambito finanziario, legale e logistico.

Un’interfaccia user-friendly semplifica lo svolgimento delle attività, mentre il controllo degli accessi permette di fissare dei limiti da un profilo utente o profilo applicazione per ridurre la stampa a colori quando non è necessaria. I dispositivi possono inoltre essere collegati a soluzioni in cloud come Kyocera Cloud Print & Scan e Kyocera Fleet Services, per ottimizzare ulteriormente l’ambiente di stampa e scansione.

Per supportare i lavoratori remoti, la soluzione Kyocera Mobile Print consente la stampa da qualsiasi luogo con la stessa qualità, produttività e sicurezza.

Con l’intensificarsi delle minacce informatiche, cresce l’urgenza di un miglioramento globale della sicurezza. La nuova era del lavoro ha, infatti, portato a livelli di mobilità senza precedenti, e molti leader aziendali si trovano a dover gestire numerosi dispositivi che si collegano a reti condivise, molti dei quali in ambienti di lavoro ibridi, dovendo così ripensare al modo in cui proteggere le informazioni riservate.

I nuovi sistemi garantiscono una gestione sicura delle informazioni tramite le seguenti funzioni:

Trusted Platform Module (TPM) : crittografa i dati per garantire che le informazioni riservate siano archiviate in modo sicuro e protegge contro le minacce.

Secure Boot : controlla l’autenticità del firmware all’avvio del dispositivo per impedire il caricamento di software potenzialmente dannosi.

Run-time Integrity Check (RTIC) : controlla l’autenticità del dispositivo quando è in uso.

Data Security Kit : di serie nei dispositivi, sovrascrive e crittografa i dati tramite una funzione attivabile dal pannello di controllo.

Firma digitale PDF : aggiunge una firma digitale a un documento PDF scansito rendendo difficile la falsificazione o la manomissione.

Autenticazione tramite badge : sblocca i lavori di stampa dalla memoria del dispositivo proteggendo così i documenti sensibili ed evitando il furto di documenti lasciati sul vassoio d’uscita.

Altre funzioni di sicurezza, oltre a proteggere i dispositivi ai massimi livelli, semplificano i compiti del reparto IT automatizzando delle attività quali, per esempio, l’emissione e il controllo dei certificati rilasciati dalle autorità preposte, oppure la creazione di liste che riconoscano file, applicazioni o processi che possono essere autorizzati e bloccando invece le attività potenzialmente dannose.

Dotati di componenti a lunga durata e di toner ecologici, questi sistemi sono conformi ai più recenti standard ambientali e garantiscono una diminuzione sostanziale degli sprechi e dei consumi energetici durante l’intero ciclo di vita del prodotto.

La nuova gamma a colori A4 rappresenta un punto di forza per le imprese che richiedono qualità, efficienza, sicurezza e una produzione documentale che aumenta le credenziali green del business.