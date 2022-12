Lenovo aumenta l’efficienza nell’hybrid working

In vista del CES 2023, Lenovo ha presentato i nuovi laptop ThinkPad X1 con materiali riciclati1, il software Lenovo Commercial Vantage aggiornato con una serie di impostazioni per migliorare l’efficienza energetica e la nuova applicazione Lenovo View basata su tecnologia di computer vision avanzata per aumentare la qualità delle immagini e dei video e gli strumenti di collaborazione, la sicurezza e il benessere digitale. La nuova linea di monitor ThinkVision si presenta con i mini-LED ThinkVision P27pz-30 e P32pz-30, seguiti dai monitor VOIP ThinkVision serie T pensati per il lavoro ibrido, con funzionalità Microsoft Teams integrate, fotocamere da 5MP, doppi microfoni e altoparlanti. Lenovo ha inoltre presentato i nuovi monitor 4K ThinkVision serie P di livello professionale e, per l’uso domestico, i nuovi monitor Lenovo serie L. A completare l’ecosistema di strumenti per il lavoro ibrido, arrivano i nuovi accessori Lenovo, tra cui la tastiera con mouse Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo. In linea con l’obiettivo di raggiungere il net-zero entro il 2050, in allineamento con i Science Based Target, Lenovo prosegue verso un modello di produzione basato sull’economia circolare, aumentando l’utilizzo di materiali riciclati nei propri prodotti e negli imballaggi e collaborando con i partner del settore per aumentare l’efficienza energetica dei dispositivi. Ciò include la collaborazione con i partner nel campo della logistica su scala globale per diminuire le emissioni nella supply chain e aumentare l’efficienza energetica nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro di Lenovo.

ThinkPad X1 celebra 30 anni di innovazione

Nell’anno di celebrazione dei 30 anni di ThinkPad, il brand continua a evolversi definendo nuovi standard in termini di durata, produttività, prestazioni e user experience. In una nuova era del computing in cui è sempre più importante contribuire a creare un futuro sostenibile, ThinkPad porta l’attenzione dal design dell’hardware e dall’ingegnerizzazione del software al supporto degli obiettivi di Lenovo di net-zero.

ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e ThinkPad X1 Yoga Gen 8 integrano materiali riciclati in una serie di componenti:

ThinkPad X1 Carbon Gen 11 è realizzato con il 90% di magnesio riciclato nel poggiapolsi e il 55% di alluminio riciclato nella scocca inferiore

Inoltre, il packaging per la vendita è realizzato al 100% in bambù e fibra di canna da zucchero, le scatole marroni che contengono i PC sono realizzate con imballaggi privi di plastica riciclata al 90% e/o certificazione FSC, inoltre i nuovi ThinkPad X1 contengono plastica riciclata post consumo (PCC) in alcune componenti2.

Tutti i portatili ThinkPad sono disponibili con il servizio CO2 offset di Lenovo.

Oltre a un utilizzo maggiore di materiali riciclati, Lenovo si impegna ad aumentare l’efficienza energetica attraverso l’uso efficiente dei suoi prodotti. La nuova applicazione Lenovo Commercial Vantage è un’ulteriore dimostrazione degli investimenti di Lenovo per aiutare le aziende a gestire l’impronta di carbonio. Questo software aiuta l’utente ad attivare determinate impostazioni che contribuiscono a ridurre il consumo energetico o a prolungare la durata delle singole componenti. Si tratta di una serie di impostazioni particolarmente semplici da attivare grazie alle informazioni fornite all’utente che può scegliere la configurazione più adatta. Tra le diverse impostazioni, troviamo:

La funzione di Human Presence Detection3 che può ridurre il consumo energetico utilizzando il tool Zero Touch Lock

La configurazione delle impostazioni OLED per ridurre il consumo energetico e aumentare il ciclo di vita del display

Smart Charge può contribuire a prolungare il ciclo di vita della batteria impostando i livelli di carica della batteria

Spegnere la retroilluminazione della tastiera riduce il consumo energetico

Tramite la webcam l’app Lenovo View offre una suite premium di funzionalità smart, che consentono agli utenti di sfruttare al massimo la fotocamera integrata per migliorare l’esperienza durante le videochiamate, la sicurezza e il benessere. La nuova versione comprende un maggior numero di funzionalità e apporta significativi miglioramenti rispetto alla versione precedente, tra cui:

Lavorare su informazioni sensibili in luoghi pubblici può rappresentare un rischio per la sicurezza. Le funzioni Privacy Guard4 e Privacy Alert integrate in Lenovo View offrono una maggiore sicurezza attivando il filtro della privacy per la sfocatura dello schermo o mostrando l’alert della privacy se viene rilevato il volto di un osservatore non autorizzato che guarda lo schermo del portatile.

Il passaggio al lavoro ibrido porta con sé una serie di preoccupazioni sul benessere digitale, dal momento che gli utenti trascorrono sempre più ore davanti agli schermi. Gli avvisi relativi alla postura e alla salute degli occhi servono come promemoria e possono aiutare a mantenere o migliorare il benessere dell’utente.

Il lavoro ibrido ha portato anche a una crescita esponenziale delle videoconferenze, spesso evidenziando le sfide che una forza lavoro distribuita deve affrontare a distanza. Funzionalità per la collaborazione come l’inquadratura automatica, il filtro di sfocatura dello sfondo e la modalità presenter migliorano le chiamate con webcam, mettendo in primo piano lo speaker e coinvolgendo gli altri partecipanti nella conversazione, che siano da remoto o in modalità ibrida.

L’intelligenza artificiale consente di migliorare la qualità dell’immagine della webcam nei diversi contesti, che ci si trovi in ambienti particolarmente luminosi o bui.

Queste impostazioni possono essere settate direttamente dalle principali app di Unified Communications, così gli utenti possono impostare una configurazione preferita per tutte le applicazioni di videoconferenza.

I prodotti flagship ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e X1 Yoga Gen 8 continuano a distinguersi in termini di prestazioni e produttività combinate a un design unico che unisce formato e funzionalità alle specifiche tecnologiche di eccellenza. Gli utenti aziendali chiedono notebook in grado di supportarli per gestire il traffico di mail, le presentazioni e i fogli di calcolo, partecipare attivamente alle videoconferenze, protezione dei dati personali e privacy.

I nuovi ThinkPad X1 contribuiscono a creare un ambiente di lavoro privo di stress, altamente produttivo ed efficiente, che favorisce lo sviluppo di un pensiero strategico. Oltre alle funzionalità di tutela del benessere digitale incluse in Lenovo View, il display a bassa emissione di luce blu, che prevede anche l‘opzione OLED con Dolby Vision, con certificazione TÜV Rheinland, contribuiscono a ridurre l’affaticamento e la stanchezza degli occhi. Le funzionalità video migliorate dall’IA e quelle smart che migliorano le videoconferenze e quelle della suite Dolby – come l’audio Dolby Atmos e il Dolby Voice con cancellazione del rumore gestito con l’IA – offrono un’esperienza audio coinvolgente. I ThinkPad X1 sono dotati della suite di sicurezza ThinkShield™ completati dalle funzionalità opzionali di tecnologia di Computer Vision (CV) 2 che rileva la presenza dell’utente, per una gestione della privacy più intelligente, un sistema di login più semplice5 e una migliore gestione della batteria. Inoltre, tutti i ThinkPad X1 sono dotati di un otturatore meccanico della fotocamera.

I portatili ThinkPad X1 hanno sempre dominato la scena in termini di prestazioni e le nuove generazioni non fanno eccezione. Progettati sulla piattaforma Intel® Evo™, i modelli, altamente configurabili, sono dotati della nuovissima generazione di processori Intel® Core™ i7 con Intel vPro® e si basano su Windows 11. ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e X1 Yoga Gen 8 possono anche essere configurati con un massimo di 64 GB di RAM LPDDR5 per gli utenti che svolgono attività computazionali che richiedono molta memoria.

Offrire un’esperienza d’uso eccezionale, con materiali sempre più sostenibili1, richiede un’attenzione costante al design, all’hardware e all’eccellenza del software. La nuova generazione di ThinkPad X1 ha portato risultati indiscutibili grazie a funzionalità software innovative e smart, a una progettazione hardware incentrata sulle prestazioni e a un’etica di progettazione sulle esigenze dell’utente.

Uno spazio di lavoro efficiente è uno spazio di lavoro produttivo

Per completare una configurazione della postazione ideale per il lavoro ibrido, gli utenti che preferiscono una tastiera full-size e il mouse possono scegliere Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo. Con batterie ricaricabili integrate, questa combinazione di strumenti per il lavoratore moderno presenta una finitura elegante e la connessione fino a un massimo di tre dispositivi con supporto per 2,4G attraverso un dongle unificato o doppio Bluetooth. La tastiera garantisce tasti comodi e reattivi e un’esperienza di digitazione silenziosa, mentre il mouse è dotato di otto pulsanti, cinque dei quali programmabili via software, e DPI (Dots Per Inch) regolabile fino a 4000. Questi due device sono inoltre realizzati utilizzando almeno il 65% di plastica PCC.

Esperienze visive super realistiche: i mini-monitor LED ThinkVision (P27pz-30 e P32pz-30)

Lenovo ha ampliato la propria gamma di prodotti mini-LED presentando i nuovi monitor ThinkVision P27pz-30 e P32pz-30. Retroilluminati da migliaia di LED miniaturizzati, questi monitor sono dotati di 1.152 zone di oscuramento che riducono al minimo l’effetto alone che può comparire intorno agli oggetti sullo schermo e consentono di ottenere un contrasto cromatico più deciso con neri profondi e aree illuminate intense.

Disponibili con schermi da 27 e 31,5 pollici, questi monitor ThinkVision Mini LED supportano i formati HDR10 e HLG e sono certificati DisplayHDR1000 per raggiungere una luminosità di picco di 1200 nit. Pensati per i creativi, entrambi i monitor includono standard a doppio colore – DCI-P3 e Adobe RGB7 – per adattarsi all’uso di grafica e video e sono dotati di tecnologia flicker-free integrata per ridurre l’affaticamento degli occhi. Sono inoltre dotati del software Lenovo ThinkColour che consente una facile configurazione del colore e la gestione delle impostazioni del display con una semplice interfaccia point-and-click. Incredibilmente intuitivi, questi monitor ThinkVision Mini LED propongono anche sensori di rilevamento umano e di luce a risparmio energetico che oscurano automaticamente lo schermo quando l’utente si allontana e possono regolare la luminosità dello schermo in base alla quantità di luce ambientale rilevata.

Dotati del comfort del docking USB4, i monitor ThinkVision Mini LED sono indipendenti dal sistema operativo e possono collegarsi a laptop, smartphone e tablet compatibili con USB-C o Thunderbolt™, offrendo fino a 40 Gbps di trasferimento dati e video attraverso un singolo cavo USB4 e possono supportare fino a due monitor UHD tramite una daisy chain. In grado di erogare fino a 15W di potenza agli smartphone e 140W ad altri dispositivi, questi monitor possono ora ricaricare computer portatili più potenti. Grazie a un’ampia offerta di porte che comprende tre porte Type-C, quattro Type-A e due HDMI 2.1, oltre a porte Ethernet e DP, i monitor ThinkVision Mini LED offrono agli utenti le connessioni cross-device e le velocità di trasferimento dati necessarie per essere più produttivi ed efficienti. Il design eco-compatibile dei monitor ThinkVision Mini LED prevede l’utilizzo di materiali riciclati post-consumo, tra cui il 90% di alluminio PCC per il supporto, il 95% di ABS PCC per il coperchio posteriore e l’85% di ABS PCC per la cornice e il supporto. Sono anche i primi monitor Lenovo con un imballaggio privo di plastica8 e includono il servizio CO2 offset di Lenovo.

Progettati per il lavoro in modalità ibrida: monitor ThinkVision VoIP (T27hv-30, T24mv-30 e T24v-30)

Progettati per la forza lavoro moderna, i monitor ThinkVision VoIP di ultima generazione di Lenovo offrono funzioni integrate e mirate che migliorano e semplificano l’esperienza delle riunioni virtuali. Grazie alla fotocamera ad alta definizione da 5MP9 con obiettivo a infrarossi (IR) e obiettivo RGB separato, all’otturatore per la privacy, ai doppi microfoni integrati con cancellazione del rumore ambientale e ai due altoparlanti integrati da 5W9, gli utenti potranno godere di un’esperienza di videochiamata più nitida e completa. La novità di questa generazione, tuttavia, è un pulsante dedicato a Microsoft Teams9 che avvia immediatamente l’applicazione di videochiamata. Più facile che mai, gli utenti potranno accedere rapidamente alla loro prossima chiamata senza dover armeggiare sul desktop e potranno persino controllare il volume e le funzioni di mute con la semplice pressione di tasti facili da trovare, tutti situati sulla parte anteriore del monitor. Per un inizio ancora più rapido della giornata lavorativa, è possibile usufruire di un login automatico più sicuro con Windows Hello.

Altre funzioni smart, facilmente controllabili tramite le impostazioni, prevedono un semaforo intelligente che diventa rosso quando l’utente è impegnato in una chiamata, un promemoria “seduta” che avvisa l’utente quando ha trascorso troppo tempo davanti allo schermo e un avviso di distanza che lo avverte quando è seduto troppo vicino al monitor. Questi monitor VoIP ThinkVision di nuova generazione sono dotati anche di sensori di rilevamento umano e di luce9 per la regolazione automatica dello schermo e sono tra i primi dispositivi a ottenere la certificazione Eyesafe® 2.0 con tecnologia a bassa emissione di luce blu naturale. Grazie a queste caratteristiche digitali, combinate con un gancio9 sul lato del monitor per appoggiare le cuffie e una fessura nella base per appoggiare uno smartphone, i knowledge worker, i cosiddetti “lavoratori della conoscenza” avranno a portata di mano tutti gli strumenti necessari per una sessione di lavoro produttiva.

Tutte queste funzioni avanzate, esclusive della nuova generazione, si trovano sul monitor ThinkVision T27hv-30 da 27 pollici QHD e sul ThinkVision T24mv-30 da 23,8 pollici FHD, entrambi dotati di una porta upstream USB-C come standard. Per un’esperienza VoIP integrata simile, ma non altrettanto ricca di funzioni, gli utenti possono optare per il monitor ThinkVision T24v-30 con display IPS FHD da 23,8 pollici e porta upstream USB-B come standard.

Immagini di qualità superiore: Monitor ThinkVision P32p-30 e P49w-30

Per completare il nuovo portafoglio ThinkVision, Lenovo ha presentato anche i monitor ThinkVision P32p-30 e P49w-30, l’ultima novità in fatto di schermi di qualità superiore e di livello professionale, con certificazione Eyesafe 2.0.

Il ThinkVision P32p-30 è un monitor 4K UHD da 31,5 pollici pensato per chi ha bisogno di una risoluzione di livello superiore. I colori vividi di questo display senza bordi su tre lati sono il risultato della funzione IPS e dei doppi standard di colore che garantiscono una performance cromatica più accurata e realistica, non distorta dalla tecnologia naturale a bassa luce blu. Grazie alle molteplici opzioni di connettività, questo monitor supporta il ThinkVision VoIP Modular Stack10, offre una porta per lo standard RJ45 con funzioni di sicurezza avanzate e dispone di due potenti porte Thunderbolt™ 4 per il trasferimento veloce dei dati e la ricarica attraverso un unico cavo. Grazie all’ampio raggio di sollevamento, gli utenti possono regolare il supporto in base all’angolo di visione più comodo.

Ideale per i “knowledge worker” il cui lavoro richiede due o più PC per svolgere diverse funzioni contemporaneamente, il ThinkVision P49w-30 è un monitor panoramico ultrawide da 49 pollici con doppio QHD. Dotato di tecnologia IPS Black, questo monitor offre un rapporto di contrasto di 2000:1 per colori più nitidi e vibranti e neri più profondi che beneficiano dell’ampio angolo di visione. Con un massimo di 13 porte, tra cui la funzionalità di docking con due porte Thunderbolt™ 4 con erogazione di potenza fino a 100W e una porta USB-C frontale con capacità di ricarica rapida da 15W, il ThinkVision P49w-30 può supportare una moltitudine di dispositivi e accessori per un’esperienza multitasking senza pari. In grado di sostituire una configurazione a doppio monitor, può fungere da soluzione 2-in-1, consentendo agli utenti di utilizzare entrambi i lati dello schermo come due spazi di lavoro distinti, senza l’uso di cavi, grazie alle funzionalità eKVM e True Split di Lenovo. Con eKVM gli utenti possono accedere e passare istantaneamente da un PC all’altro con un semplice clic del mouse, mentre True Split funge da partizione hardware che divide un monitor in due, consentendo di regolare in modo indipendente le impostazioni e le aspect ratio. Quando sono necessari più monitor, il ThinkVision P49w-30 può anche essere collegato ad altri due monitor QHD doppi tramite il connettore Thunderbolt™ 4-out, riducendo l’ingombro dei cavi e consentendo un’efficiente configurazione multi-display. Questo monitor include anche due altoparlanti integrati da 5W e può supportare la telecamera modulare ThinkVision MC60 con microfono. 11

Pronti per l’utilizzo da remoto: Monitor Lenovo L27i-40 e L24m-40

Per un uso domestico, Lenovo ha presentato due eleganti novità nell’ambito dei monitor di classe L. Il monitor Lenovo L27i-40, caratterizzato da un’elegante cornice metallica grigio nuvola che arricchisce qualsiasi spazio di lavoro, è l’iterazione di nuova generazione della linea di display mainstream da 27 pollici di Lenovo. Questo display IPS sottile e quasi privo di bordi su tre lati offre un’esperienza audio e visiva migliorata rispetto ai modelli precedenti, con l’aggiunta di due altoparlanti integrati da 3W e una gamma di colori sRGB ampliata al 99%. Altri accorgimenti includono due porte HDMI e una base che presenta uno slot per smartphone e un’apertura in cui gli utenti possono riporre piccoli oggetti essenziali, come una penna o altri strumenti, per accedervi facilmente quando necessario.

Il nuovo monitor Lenovo L24m-40 è stato progettato per offrire a chi lavora o studia a casa una soluzione interessante ed efficiente per le proprie esigenze di intrattenimento e produttività. Il suo display FHD da 23,8 pollici è dotato di un pannello IPS, di una tecnologia a bassa emissione di luce blu naturale e di una gamma di colori sRGB del 99%. Grazie ai due altoparlanti da 3W integrati, all’alimentazione fino a 75W e a un hub USB con porte adeguate a supportare più dispositivi, tra cui una USB Type-C, gli utenti possono collegare gli strumenti di cui hanno bisogno, tra cui la webcam Lenovo LC50 Monitor supportata12 per un’esperienza di chiamata virtuale più efficiente. Entrambi i prodotti sono dotati di una tecnologia a bassa emissione di luce blu naturale e sono certificati secondo il più recente standard Eyesafe Display Requirements 2.0. Inoltre, la base di ogni monitor (compresa la base del monitor Lenovo L27i-40), il supporto e la scocca posteriore sono realizzati con l’85% di plastica riciclata PCC.

Prezzi e disponibilità in Italia