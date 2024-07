MediaWorld lancia il suo marketplace sul sito ufficiale

Si fa sempre più omnichannel la strategia di vendita di MediaWorld, l’Experience Champion nel settore dell’elettronica di consumo.

MediaWorld prosegue negli investimenti in innovazione e tecnologia inaugurando il marketplace accessibile tramite il sito ufficiale. La novità porta ad un’espansione potenzialmente infinta dell’assortimento principale, disponibile nei 131 negozi della capillare rete MediaWorld e sull’omonimo sito e-commerce. Inoltre, il lancio del marketplace consentirà l’ampliamento del portafoglio prodotti in settori ultra-specializzati come la componentistica per gaming, il fitness, la salute, l’e-mobility, prodotti di tendenza e stagionali.

La novità del marketplace in Italia segue i successi del Gruppo MediaMarktSaturn con i lanci avvenuti in Germania, Spagna, Austria e Paesi Bassi che, attraverso questi investimenti strategici, già oggi commercializza oltre 1,8 Milioni di prodotti marketplace provenienti da circa 1.300 vendor per un giro d’affari che nel 2023 si è attestato a 137 Milioni di euro. Oltre a maggior scelta e novità di prodotto, l’arrivo del marketplace migliorerà ulteriormente la disponibilità della merce. Infatti, qualora un prodotto non fosse immediatamente disponibile sul catalogo principale, lo store online rimanderà direttamente al prodotto marketplace corrispondente.

Il marketplace di MediaWorld offre esperienze di acquisto personalizzate

Per gli utenti, il marketplace si traduce in una novità che consentirà di accedere a un catalogo pressoché infinito, per una shopping experience sempre più personalizzata anche per acquisti di nicchia o ultra-premium. Per i prodotti e i processi sul Marketplace, i clienti possono fare affidamento sugli elevati standard di qualità di MediaWorld – parte del Gruppo MediaMarktSaturn, leader di mercato per l’elettronica di consumo in Europa. I venditori ospitati sul marketplace, infatti, vengono selezionati attentamente dal team del Marketplace e viene garantito il rispetto degli standard di qualità specificati, nonché l’adesione agli standard etici che si estendono a partner e fornitori di prodotto/servizio.

Dichiarazioni

“Il lancio del Marketplace di MediaWorld rappresenta un passo importante nella nostra strategia omnicanale e una pietra miliare per numero di prodotti disponibili per tutte le categorie di utenti. In Italia esiste un grande potenziale non ancora completamente espresso nel mercato online e siamo fiduciosi che la notorietà e qualità che eroghiamo tramite il marchio MediaWorld, si tradurrà in valore condiviso per utenti, vendor e produttori. Gli investimenti in omnicanalità e innovazione tecnologica ci consentono di integrare perfettamente il marketplace nella nostra strategia complessiva, che si concentra sul cliente e sul soddisfare sue esigenze“, dichiara Guido Monferrini, Amministratore Delegato MediaWorld. “Marketplace sarà un ambiente in continua crescita ed evoluzione, grazie agli accordi con nuovi vendor di qualità, che andranno proporre nuove offerte di prodotti tecnologici e relativi accessori. Il nostro obiettivo è che MediaWorld.it diventi per gli utenti sinonimo di ‘Catalogo globale dove trovare qualunque prodotto che funzioni con un collegamento elettrico o a batteria’”.