Melchioni Ready aggiunge alla gamma DPI i kit anticaduta

L’e-commerce Melchioni Ready amplia la gamma di attrezzature e dispositivi per la protezione del singolo individuo grazie alla collaborazione con l’azienda bergamasca LTF che, in Italia, rappresenta la ditta Murtra SA, leader nel settore dei sistemi di ancoraggio e sollevamento.

Melchioni Ready ha scelto di inserire a catalogo i kit anticaduta a marchio Murtra e l’intera gamma di DPI pensati per la sicurezza sul lavoro, in questo modo mette a disposizione sul proprio e-commerce 12.000 nuovi articoli.

L’offerta comprende i sistemi di ancoraggio, le cinture di sicurezza e le brache di sollevamento che permettono di affrontare i rischi legati al lavoro in quota con attrezzature eccellenti in termini di qualità, prezzo e prestazioni.

I kit di protezione anticaduta

Questa categoria racchiude imbracature e accessori, in diversi formati e tipologie, in grado di permettere ai lavoratori di assumere delle posizioni ad elevato rischio di caduta, garantendo allo stesso tempo la loro sicurezza.

Melchioni Ready propone una selezione di kit che uniscono un alto livello di sicurezza e comodità. Per esempio, il kit anticaduta Super Pro è caratterizzato dalla cintura di posizionamento imbottita e comprende quattro anelli di ancoraggio e posizionamento a “D” in acciaio forgiato. Inoltre, i cosciali e le bretelle sono realizzati in tessuto di poliestere a doppia altezza, sono regolabili e offrono una buona tenuta e un comfort ottimale.

Il kit integrale, invece, ha due punti di ancoraggio (attacco sternale e dorsale) con cintura di posizionamento. All’interno dell’equipaggiamento sono presenti anche un cordino a nastro, dotato di assorbitore d’energia con moschettone a vite e gancio, e un altro elemento di ancoraggio regolabile per 1,8 m di lunghezza.

Tutti i sistemi, i dispositivi e i punti di ancoraggio sono conformi alla norma UNI-EN 361.

Gli elementi di ancoraggio e le linee vita

Non potevano naturalmente mancare nei dispositivi anticaduta gli elementi di ancoraggio. Tra questi rientrano, ad esempio, le linee vita.

Nello specifico Melchioni Ready propone una linea vita orizzontale di 20 metri che permette al lavoratore di ampliare la propria area di lavoro agganciandosi in massima sicurezza tramite specifiche imbracature, cordini di rinvio e altre attrezzature. Le linee di ancoraggio presenti a catalogo hanno due funzioni: trattenuta dell’operatore e arresto della caduta.