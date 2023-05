C’è un nuovo Channel Account Manager per Bitdefender in Italia.

Lo specialista della sicurezza informatica ha, infatti, annunciato la nomina di Paolo Rossi in qualità di nuovo Channel Account Manager.

Con oltre 20 anni di esperienza nelle vendite nel mercato dello storage e della sicurezza, Paolo Rossi si unisce al team di canale di Bitdefender Italia, guidato dal National Channel Manager Fulvio Fabi, per supportare la gestione e lo sviluppo della rete di partner e distributori di prodotti e servizi di sicurezza informatica di Bitdefender per il mercato enterprise.

Gli obiettivi del nuovo Channel Account Manager

In qualità di nuovo Channel Account Manager, Paolo Rossi si concentrerà sull’implementazione costante della strategia di canale di Bitdefender Italia definita da Luis Fisas, Regional Director South Europe di Bitdefender. La strategia di canale italiana prevede tre aree essenziali per il mantenimento della rete di partner esistenti e il reclutamento di nuovi partner system integrator esperti in sicurezza informatica, al fine di sostenere lo sviluppo di Bitdefender nel mercato delle soluzioni EDR (Endpoint Detection and Response) e XDR (eXtended Detection and Response) e dei servizi di rilevamento MDR (Managed Detection and Response).

A tal fine, Paolo Rossi metterà a frutto la sua ventennale esperienza acquisita in qualità di channel manager e field sales manager nel canale dell’Information Technology (B2B), collaborando direttamente con i vendor globali del mercato dello storage e della sicurezza.

Inoltre, contribuirà a sostenere il programma dedicato ai partner “Partner Advantage Network” di Bitdefender e a supportare i nuovi partner nelle loro offerte per la resilienza informatica, consentendo loro di offrire ai clienti servizi e soluzioni all’avanguardia in termini di prevenzione, rilevamento e risposta alle minacce.

Rossi chiamato ad assicurare a partner e distributori un supporto ancora migliore

Luis Fisas, Regional Director South Europe di Bitdefender, commenta: “L’arrivo di Paolo Rossi avviene in un contesto particolarmente dinamico per la sicurezza informatica in cui prevalgono le offerte EDR e XDR di Bitdefender e i servizi gestiti forniti dal SOC di Bitdefender, tutti di elevata qualità e adatti a risolvere le attuali problematiche aziendali. Rossi conosce perfettamente l’ecosistema del canale e sarà in grado di garantire ai nostri partner e distributori esistenti un supporto su misura ancora migliore. Sarà sicuramente in grado di offrire tutto il suo valore al nostro attuale programma per i partner“.

Paolo Rossi commenta così la sua scelta di entrare in Bitdefender: “Sono molto lieto di entrare a far parte di Bitdefender, un’azienda di origine europea riconosciuta a livello internazionale da oltre 21 anni per la qualità della sua tecnologia e la sua esperienza, in costante innovazione. Bitdefender ha un programma dedicato ai partner molto interessante in Italia, che offre formazione, contenuti di marketing e una console dedicata ai partner con ulteriori vantaggi. Come parte di un team competente e motivato, potrò mettere a frutto le mie conoscenze per attivare, supportare e aiutare i nostri partner attuali e futuri affinché possano offrire una delle migliori soluzioni di prodotti e servizi di sicurezza informatica ai loro clienti“.