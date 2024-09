Nuovo polo logistico per Esprinet

Esprinet, gruppo specializzato in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti

tecnologici e nella sicurezza informatica, annuncia l’apertura di un nuovo magazzino basato a Tortona (AL).

Con i suoi 64mila metri quadri, si aggiunge agli altri Hub gestiti dal Gruppo in Italia e Spagna portando lo spazio logistico a una superficie totale di 219mila metri quadri, in cui la merce viene gestita in maniera efficiente, automatizzata e sostenibile.

Esprinet continua infatti ad investire nell’innovazione della propria forza logistica, che ogni anno è in grado di spedire oltre 5 milioni di pacchi che contengono circa 32 milioni di oggetti tecnologici. Per rispondere alle sfide di un mercato in costante evoluzione, è stato implementato un importante progetto, che ha visto l’integrazione di un ecosistema di soluzioni automatiche che ne ha aumentato le performance, mantenendo l’affidabilità e la flessibilità.

Queste tecnologie permettono di automatizzare da un lato il ridimensionamento delle scatole in base all’ingombro del contenuto eliminando la plastica, migliorando la qualità degli imballi ed evitando gli sprechi, dall’altro il prelievo della merce tramite aree di picking e shuttle automatici, per far fronte ai picchi e alle periodicità delle richieste, per offrire un livello di servizio costante ai clienti.

Il nuovo magazzino è stato dotato di un sistema fotovoltaico, di impianti di illuminazione a led ed è Certificato LEED® Gold, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo che vuole raggiungere progressivamente l’autosufficienza energetica per i suoi hub, come per il magazzino basato a Cambiago (MI) che già vanta questo traguardo.

“Siamo entusiasti dell’ apertura del polo di Tortona, che rappresenta una conferma dell’impegno e degli investimenti del Gruppo volti a potenziare ulteriormente la sua forza logistica sia in termini di spazi sia di automazione”, ha commentato Nunzio Punzi, Supply Chain Director del Gruppo Esprinet. “Grazie a questo nuovo presidio territoriale, siamo oggi ancora più forti e competitivi, riuscendo a raggiungere più clienti e a offrire loro un servizio ancora più capillare e personalizzato”.