RS Italia riconferma la Certificazione per la Parità di Genere

Con un punteggio di 84/100, RS Italia ottiene per il secondo anno consecutivo la Certificazione per la Parità di Genere Uni/Pdr 125:2022, migliorando ulteriormente il proprio punteggio. Questo importante riconoscimento rappresenta una conferma dell’impegno aziendale nel promuovere una cultura fatta di best practice, formazione, rispetto ed esaltazione dell’unicità di tutto il personale.

La strategia umanocentrica di RS Italia

Promuovere una cultura inclusiva è un pilastro cardine della strategia di RS Italia.

Marcello Candotto, Head of People di RS Italia ha dichiarato: “Sono orgoglioso del fatto che RS Italia abbia ottenuto per il secondo anno la Certificazione per la Parità di Genere. Questo riconoscimento speciale conferma il nostro impegno continuo nel creare un ambiente di lavoro dove ogni persona si senta accolta, rispettata e valorizzata per ciò che è, garantendo che ogni individuo possa raggiungere il suo pieno potenziale senza ostacoli legati al genere. Il nostro obiettivo è costruire una cultura aziendale che promuova attivamente l’uguaglianza di opportunità e il rispetto reciproco”.

Il mantenimento della certificazione si inserisce all’interno del percorso di D&I (Diversity & Inclusion) che l’azienda sta percorrendo e lo arricchisce ulteriormente, attestando l’impegno instancabile nell’attuare misure concrete per colmare il divario di genere e creare un ambiente di lavoro equo, senza stereotipi e discriminazioni.

Workshop e formazione sul tema D&I

A giugno – in occasione del mese del Pride – RS Italia ha organizzato una serie di workshop tenuti dall’attivista, formatrice e podcaster Irene Facheris, esperta di parità e convivenza tra le differenze.

L’attivista ha guidato i dipendenti in un percorso di formazione e consapevolezza sul tema degli spettri di genere e sul mondo LGBTQIA+, offrendo suggerimenti su come creare un ambiente aperto e accogliente per tutti. Durante il workshop, Irene Facheris ha presentato una panoramica dettagliata delle tematiche di D&I, seguita da momenti di riflessione collettiva.

Massimiliano Rottoli, Managing Director di RS Italia, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi del nostro impegno verso le pari opportunità. Per noi, l’inclusività non è solo una questione di responsabilità sociale, ma è un pilastro fondamentale della nostra cultura aziendale. Continueremo a sostenere iniziative che promuovono l’uguaglianza di genere e a creare un ambiente di lavoro dove tutti possano sentirsi a proprio agio”.

Promuovere l’Empowering Femminile

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha recentemente conferito a RS Italia una targa di riconoscimento per aver sostenuto il progetto “Obiettivo EFFE- Empowering Femminile per un Futuro più Equo” e l’iniziativa ”EFFE Summer Camp”.

Obiettivo EFFE è un progetto multidisciplinare e pluriennale di ricerca e formazione concepito per promuovere l’empowerment femminile in Italia attraverso una serie di iniziative mirate a sviluppare competenze e consapevolezza tra le giovani donne.

Tra le attività principali del progetto vi sono stati workshop, seminari e incontri con esperti del settore, volti a fornire strumenti pratici e teorici per affrontare le sfide del mondo professionale. Il progetto ha coinvolto numerosi partecipanti, creando un ambiente di apprendimento inclusivo e stimolante.

EFFE Summer Camp, parte integrante del progetto Obiettivo EFFE, è un campo estivo di educazione finanziaria e all’imprenditorialità pensato per ragazze adolescenti, tenutosi tra il 10 e il 15 giugno presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Durante il camp, le partecipanti hanno avuto l’opportunità di prendere parte a numerosi workshop e attività pratiche, focalizzati su temi quali leadership, sviluppo personale e competenze professionali.

“Il riconoscimento ricevuto dall’Università di Milano Bicocca è una testimonianza del nostro impegno continuo per creare una società inclusiva e stimolante. In RS Italia, crediamo fermamente che la diversità sia una risorsa e ci impegniamo quotidianamente per valorizzare le differenze, promuovendo iniziative che supportano lo sviluppo personale e professionale di tutte le persone che abbiamo accanto” conclude Marcello Candotto.

Discipline STEM: RS Italia punta sui giovani

Per sostenere la presenza femminile nelle discipline STEM e contribuire a ridurre il gender gap in questo settore, RS Italia ha avviato una collaborazione con l’associazione Girls Tech nell’ambito del proprio piano ESG Per un mondo migliore. Grazie a questa partnership, il 27 settembre, presso gli uffici di Sesto San Giovanni, l’azienda organizzerà una serie di workshop STEM rivolti a bambine e bambini di età compresa tra i 7 e i 15 anni.

I workshop includeranno tre laboratori didattici dedicati alla robotica, al gaming, al coding e all’elettronica di base. Queste attività laboratoriali, offerte gratuitamente, mirano a far sperimentare le nuove tecnologie in modo creativo e divertente, offrendo a tutti l’opportunità di avvicinarsi al mondo STEM.

Massimiliano Rottoli, Managing Director di RS Italia, ha dichiarato: “La collaborazione con Girls Tech è un esempio tangibile di come le nuove generazioni possano superare i pregiudizi e gli ostacoli che, troppo spesso, impediscono alle donne di esprimere il proprio potenziale nel mondo della tecnologia. Abbiamo voluto fare qualcosa di concreto per invitare tutte le ragazze e i ragazzi a combattere per ciò che desiderano essere, a superare le paure e i limiti imposti dalla società. Lottare per l’uguaglianza di genere significa costruire un mondo in cui le differenze non siano barriere, ma punti di forza, ed è solo attraverso un impegno collettivo e costante che possiamo sperare di vedere realizzata la piena parità di genere nel settore dell’innovazione e della tecnologia, creando così uno spazio in cui tutti possano prosperare senza distinzioni”.